Las empresas familiares gallegas impulsan la economía con 40.800 millones de euros y 600.000 empleos

Las empresas familiares se consolidan como uno de los grandes motores de la economía gallega. Su aportación al PIB autonómico alcanzó en 2025 los 40.800 millones de euros, un 130 % más que hace diez años, mientras que el empleo generado supera ya los 600.000 trabajadores, un 50 % más que en 2015. Son las cifras que destacó este sábado la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante la visita al nuevo establecimiento The House by Malasa, abierto por el Grupo Malasa en el centro de A Coruña.

Lorenzana, durante el recorrido / cedida

Según los datos trasladados por la Xunta, en Galicia operan actualmente más de 60.500 empresas familiares, un tejido empresarial que Lorenzana definió como uno de los pilares del crecimiento económico de la comunidad. «Son cifras que muestran el peso real de la empresa familiar en el conjunto de la economía gallega y que hacen de Galicia una comunidad líder a nivel estatal», afirmó.

De Cerceda a más de 90 países

La visita sirvió también para poner en valor la trayectoria del Grupo Malasa, empresa familiar fundada en 1992 y especializada en la fabricación e instalación de mobiliario y elementos de decoración a medida en madera, metal y cristal.

La compañía genera más de 1.000 empleos directos, de los que 800 se encuentran en Galicia, y cuenta con una planta en México. Desde su sede de Cerceda, opera en más de 90 países y ha desarrollado más de 45.000 proyectos para firmas como Inditex, Chanel, Tous, Dolce & Gabbana o Adidas, además de cadenas hoteleras como Meliá, Barceló o Hilton.

Para Lorenzana, Malasa representa el modelo de empresa familiar que la Xunta quiere impulsar: compañías capaces de innovar, crecer e internacionalizarse sin perder su arraigo en Galicia. «Es una de esas empresas familiares que, a base de innovar y de ofrecer soluciones a medida para cada cliente, está llegando muy lejos», concluyó.