Galicia quiere que la madera gane peso en la obra pública y la innovación

La Xunta quiere reforzar el papel de la madera en la construcción pública y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías para impulsar la competitividad de una de las industrias más relevantes de Galicia. Ese fue uno de los principales mensajes trasladados por el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, durante la reunión mantenida este sábado con la directiva de la Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Madera de Galicia (Fearmaga).

Acompañado por el director de la Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), Alfredo Fernández Ríos, Rueda reafirmó el compromiso de la Xunta con el sector y destacó el papel del recién aprobado Plan director de la industria forestal-madera 2026-2028, dotado con cerca de 114 millones de euros y formado por 88 medidas destinadas a consolidar a Galicia como referente nacional e internacional en la cadena forestal.

Durante el encuentro, el presidente incidió en la necesidad de que administraciones y empresas trabajen de forma coordinada para afrontar los principales retos del sector. Entre ellos, citó el impulso de la construcción pública con madera, el apoyo a la investigación y al desarrollo de nuevos materiales, así como la incorporación de avances tecnológicos tanto en los procesos industriales como en los sistemas constructivos.

Rueda repasó además algunas de las actuaciones impulsadas por la Xunta en los últimos años, como las ayudas para la restauración de infraestructuras en la Red Natura 2000 o la inversión de 13 millones de euros destinada a la conservación de puentes y obras de paso de la red autonómica de carreteras.

Un sector estratégico para Galicia

El sector forestal representa actualmente el 1,7 % del PIB gallego, integra unas 3.300 empresas y da empleo a 19.400 trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Además, Galicia lidera la producción forestal en España, con una facturación cercana a los 2.500 millones de euros y exportaciones que superan los 1.200 millones anuales.