El CEO de Moeve, Maarten Wetselaar, nuevo presidente de Enerclub

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, ha sido nombrado este lunes presidente del Club Español de la Energía (Enerclub) para los próximos dos años, sustituyendo en el cargo a Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, durante la asamblea que se ha celebrado previamente al acto institucional en el que se han celebrado los 40 años de la asociación.

Wetselaar inicia esta etapa con el objetivo de impulsar la transición energética como "gran oportunidad" para la reindustrialización de España y la creación de empleo de calidad, situando al sector energético como motor de la transformación del país, y reforzando su papel estratégico para la autonomía y competitividad de Europa. En su intervención, dentro del acto conmemorativo de los 40 años de Enerclub, Wetselaar ha señalado que entre sus objetivos en esta etapa como presidente de Enerclub, se encuentra impulsar una visión "más europea y abierta" a la sociedad, con una voz "más fuerte y cercana".

En su discurso de toma de posesión, Maarten Wetselaar ha agradecido también la labor de su predecesor, Francisco Reynés, y el liderazgo ejercido al resto de órganos rectores de la anterior etapa, así como a sus asociados, en tiempos de "gran incertidumbre y complejidad".

Wetselaar se ha referido, asimismo, al Plan Estratégico de Enerclub 2026-2028, que incluye iniciativas para consolidar y expandir la posición del club en áreas clave como la formación, las relaciones institucionales y el alcance sectorial, la comunicación, el acercamiento a la sociedad, la internacionalización y la dimensión europea. En este sentido, ha hecho referencia a la trayectoria de cuatro décadas de Enerclub como "el espacio de debate riguroso y referente en formación". En línea con su propósito de impulsar una visión más europea y cercana a la sociedad de Enerclub, ha subrayado la necesidad de avanzar para "contribuir a acelerar el ritmo de la transición y la reindustrialización de España".

Wetselaar ha destacado el talento y el potencial del sector energético español como potencia industrial: "Un sector que crece impulsando su productividad, construyendo cadenas de valor y ecosistemas, exportando, creando empleo de calidad y fortaleciendo el talento y la formación". Igualmente, ha puesto el acento en la necesidad de estar más próximos a la ciudadanía para "hacer que el consumidor no sea espectador, sino protagonista y partícipe de esta transformación". Para terminar, Maarten Wetselaar agradeció la confianza depositada y defendió mantener los valores que han guiado al club durante estas décadas, apelando a seguir trabajando "sin miedo al cambio, con la ambición intacta y con la misma vocación de servir a España como la casa de todas las energías".

Por su parte, Francisco Reynés, en referencia a sus dos años de Presidencia, ha señalado que "ha sido un placer compartir este camino con el equipo del club, con su junta directiva y con todos sus asociados, y comprobar de primera mano el compromiso y la profesionalidad con que esta casa sirve, cada día, al sector energético español".

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Maarten Wetselaar lidera Moeve desde 2022 como consejero delegado impulsando la transformación de la compañía hacia energías más sostenibles basadas en moléculas verdes. Antes de incorporarse a Moeve, trabajó en Royal Dutch Shell durante 26 años y formó parte del comité ejecutivo de la compañía como director de Gas Integrado, Energías Renovables y Soluciones Energéticas entre 2016 y 2021. Con anterioridad a 2016, ocupó distintos puestos de gestión financiera, comercial y dirección general en los negocios de Upstream, Downstream y Trading de Shell en Europa, Singapur, Brasil, Ghana, Oriente Medio y Rusia. Wetselaar tiene un máster en Economía por la Universidad de Groningen y un posdoctorado por la Universidad VU de Ámsterdam (Países Bajos).

Fuente: El Periódico