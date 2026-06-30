Ercros recibe el visto bueno de sus accionistas para abandonar la bolsa tras casi cuatro décadas
La compañía química dejará de cotizar en Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia tras la aprobación de la compra por parte del grupo portugués Bondalti, poniendo fin a décadas de cotización
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Los accionistas de Ercros han aprobado este martes la salida de la empresa de la bolsa española, un paso decisivo que completa la compra de la compañía por parte del grupo portugúes Bondalti, según ha comunicado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con el visto bueno de la junta de accionistas, Ercros dejará de cotizar una vez finalicen los trámites previstos. Esta operación pone fin a cerca de cuatro décadas de cotización del grupo químico en el mercado español.
[Noticia de última hora, habrá ampliación en breve...]
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Acampada en la Praza do Obradoiro con vistas a la Catedral de Santiago: la Policía Local desaloja a un peregrino de los bajos del Pazo de Raxoi
- El histórico edificio de Almacenes Olmedo estrena obras para salvar su fachada
- Netflix busca figurantes en Galicia para el gran final de 'Clanes': estos son los requisitos para aparecer en pantalla junto a Tamar Novas y Clara Lago
- Los compostelanos con segunda residencia para destino vacacional propio: sueldos superiores a 2.000 euros y parejas con o sin hijos
- Un intento desesperado por apagar una sartén al fuego acaba con una mujer hospitalizada en Santiago
- De convento a joya gastronómica: la panadería oculta de Santiago que gasta 50 kilos de almendra en sus tartas
- Más de un millar de educadores de la escuela católica reclaman en Santiago equiparar sus derechos con la pública
- Desarticulado un clan criminal que robaba en el aeropuerto de Santiago para abastecer el mercado ilegal en Reino Unido