Galicia busca reforzar su competitividad con la electrificación de la economía azul

La descarbonización ya no se plantea solo como una exigencia ambiental, sino también como una herramienta para reforzar la competitividad de uno de los principales motores económicos de Galicia. Ese fue el mensaje que centró la jornada organizada este lunes en Vigo por ANFACO-CYTMA y la Alianza Q-Cero, que reunió a empresas de la cadena mar-industria, armadores, gestores portuarios y expertos energéticos para analizar cómo la electrificación puede transformar la economía azul gallega.

El encuentro, celebrado en colaboración con Iberdrola y la Xunta de Galicia en la sede del Círculo de Empresarios de Galicia, puso el foco en los retos que afronta un sector que deberá reducir su huella de carbono sin perder capacidad productiva. Los participantes coincidieron en que la transición energética representa una oportunidad para mejorar la eficiencia, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y fortalecer la posición de la industria gallega en los mercados internacionales.

Durante la jornada se abordaron casos prácticos de acuicultura, flota pesquera, logística portuaria, refrigeración industrial y gestión de la huella de carbono, además de analizar el potencial de la electrificación en los procesos industriales ligados a la transformación de productos del mar.

Más redes eléctricas para acelerar la transición

Uno de los mensajes más repetidos durante el encuentro fue la necesidad de reforzar las infraestructuras eléctricas para hacer posible la electrificación del tejido industrial. Los participantes defendieron que el despliegue de nuevas redes y una fiscalidad que no penalice la electricidad frente a los combustibles fósiles serán determinantes para acelerar la descarbonización del calor industrial.

El responsable de Cambio Climático de la Alianza Q-Cero, César Muñoz, destacó que la electrificación constituye una "palanca de competitividad y seguridad energética" para la industria y subrayó que muchas de las soluciones tecnológicas necesarias ya están disponibles. En su opinión, el desarrollo de las redes eléctricas y un marco fiscal adecuado serán elementos clave para extender su implantación.

La industria reclama una transición realista

El secretario general de ANFACO-CYTMA, Roberto Alonso, defendió que la transformación energética debe abordarse desde el conocimiento de las necesidades específicas del sector. A su juicio, la industria necesita disponer de tecnologías maduras, infraestructuras suficientes y mecanismos de colaboración público-privada que permitan acometer las inversiones necesarias sin comprometer su actividad.

Alonso señaló que la organización está actuando como punto de encuentro entre la industria transformadora de la pesca y las empresas que lideran la electrificación, con el objetivo de facilitar una transición que combine sostenibilidad y competitividad.

En la misma línea, la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, María Borrás, recordó que actividades como la pesca o la acuicultura llevan décadas adaptándose a los límites que impone el medio natural y consideró que esa experiencia sitúa al sector en una posición favorable para afrontar los nuevos desafíos derivados de la transición energética.

Una oportunidad económica para Galicia

Los participantes coincidieron en que la electrificación puede convertirse también en un motor de crecimiento económico. La transformación energética abre la puerta al desarrollo de nuevas capacidades industriales vinculadas a las energías renovables, la fabricación de equipos, la ingeniería especializada y los servicios tecnológicos, apoyándose en la sólida base industrial de Galicia y en su experiencia en la economía del mar.

La jornada concluyó con un análisis del papel estratégico que desempeñarán las redes eléctricas para hacer viable esta transformación y con el respaldo a iniciativas como la Alianza Q-Cero, impulsada hace dos años por Iberdrola, el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid (itdUPM) y Tecnalia para acelerar la descarbonización del calor industrial. La plataforma reúne ya a más de 160 organizaciones, entre ellas ANFACO-CYTMA, con el objetivo de impulsar soluciones que permitan reducir la dependencia de los combustibles fósiles sin perder competitividad.