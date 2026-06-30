Galicia impulsa su industria TIC con un plan de 62 millones de euros hasta 2028

La industria tecnológica se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento económico gallego. Con más de 3.100 empresas y 23.467 trabajadores, el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha crecido un 21 % desde 2020 y la Xunta quiere consolidar esa evolución con un nuevo plan dotado con 62 millones de euros hasta 2028.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, presentó este martes en Santiago el Plan Director de la Industria TIC 2026-2028, el primero específico para este sector en Galicia. La hoja de ruta contempla 77 medidas destinadas a reforzar la competitividad de las empresas tecnológicas, acelerar su internacionalización y extender la transformación digital al conjunto del tejido productivo y de la Administración.

Lorenzana con representantes del sector TIC / cedida

Durante el acto, celebrado en el marco de la asamblea del Clúster TIC Galicia, Lorenzana destacó que las tecnologías de la información desempeñan un papel "esencial" para mejorar la competitividad empresarial y modernizar los servicios públicos. Según explicó, el objetivo es lograr empresas tecnológicas de mayor dimensión, capaces de impulsar la digitalización de la industria no tecnológica y generar productos propios con mayor valor añadido.

IA, tecnologías cuánticas y crecimiento empresarial

Entre las principales líneas de actuación figuran el impulso a proyectos colaborativos de I+D+i en inteligencia artificial, tecnologías cuánticas y otras tecnologías emergentes, además del desarrollo de una estrategia del dato para optimizar la gestión de la Administración autonómica y mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía.

El plan también apuesta por favorecer la escalabilidad de las empresas, apoyar el emprendimiento tecnológico, atraer inversión y reforzar la proyección internacional de un sector que la Xunta considera estratégico para el futuro económico de Galicia.

Lorenzana defendió que el documento nace con una vocación práctica. «No pretendemos hacer estrategias para muchos años ni documentos especialmente complejos que acaben en un cajón», afirmó. A su juicio, debe servir como una guía para reforzar la colaboración público-privada durante los próximos años.

El Clúster TIC ve una oportunidad para desarrollar el sector

El presidente del Clúster TIC Galicia, Antonio Rodríguez del Corral, calificó el documento como un hito para el ecosistema tecnológico gallego al tratarse del primer plan director específico para esta industria. «El objetivo es tener mejores empresas, más empresas y desarrollar plenamente el sector», afirmó.

Rodríguez del Corral destacó que el documento es fruto del consenso entre la Administración, las empresas y los centros de conocimiento, y permitirá reforzar la innovación, la competitividad y la internacionalización de las compañías tecnológicas gallegas.

Entre las iniciativas previstas figura la creación de una ventanilla única para conectar la oferta y la demanda tecnológica, el desarrollo de un gemelo digital del sector que permita monitorizar su evolución en tiempo real y el impulso definitivo a infraestructuras estratégicas como la Ciudad de las TIC, además de nuevos proyectos relacionados con centros de datos, semiconductores, chips y factorías de inteligencia artificial.

Un sector en plena expansión

La conselleira subrayó que la industria TIC gallega ha incrementado su actividad un 21 % desde 2020 y da empleo actualmente a 23.467 personas, cerca de 4.000 más que hace seis años. El sector está integrado por más de 3.100 empresas, mientras que el Clúster TIC Galicia agrupa a 157 entidades entre compañías, centros tecnológicos, colegios profesionales y asociaciones.

Lorenzana concluyó defendiendo que las redes de telecomunicaciones constituyen hoy una infraestructura crítica y sostuvo que invertir en tecnologías de la información equivale a reforzar la soberanía industrial de Galicia en un contexto marcado por la digitalización de la economía y los servicios públicos.