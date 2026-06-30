La gallega Nortempo abre sede en Milán y refuerza su estrategia de crecimiento internacional en Europa

El Grupo Nortempo continúa ampliando su presencia internacional. La compañía gallega de recursos humanos ha abierto su primera oficina en Italia, ubicada en Milán, un paso con el que refuerza su estrategia de crecimiento en Europa y consolida una red internacional orientada a conectar empresas y talento.

La apertura forma parte del plan estratégico 2026-2030 del grupo y responde al peso de Italia en la economía europea y, especialmente, al papel de Milán como uno de los principales centros empresariales del sur del continente. Desde esta nueva sede, Nortempo ofrecerá servicios de trabajo temporal, selección de personal y otras soluciones de gestión de recursos humanos adaptadas al mercado italiano.

El consejero delegado de la compañía, Ángel Pidal, explica que la expansión responde a una hoja de ruta definida desde hace años. «Nuestra expansión internacional responde a una estrategia clara: estar presentes en aquellos mercados donde convergen oportunidades de crecimiento, tejido empresarial y talento. Italia representa un paso natural en esa hoja de ruta», afirma.

Un nuevo mercado para conectar empresas y talento

La nueva oficina permitirá trasladar al mercado italiano el modelo de trabajo desarrollado por la compañía, basado en la proximidad al cliente y en la adaptación a las necesidades de cada empresa. El objetivo es facilitar nuevas oportunidades laborales y reforzar la conexión entre organizaciones y profesionales en uno de los mercados más relevantes del continente.

Para Pidal, la llegada a Italia supone también un reconocimiento al crecimiento experimentado por el grupo durante las últimas décadas. «Este paso es el resultado de muchos años de trabajo y de un equipo que ha sabido crecer sin perder la esencia. Lo que nos ha traído hasta aquí es lo que queremos mantener en esta nueva etapa», señala.

La compañía considera que esta apertura constituye un nuevo impulso a su proceso de internacionalización y avanza que prevé seguir ampliando su presencia en otros mercados europeos durante los próximos años.

Más de 35 años creciendo desde Galicia

Con más de 35 años de trayectoria, Grupo Nortempo se ha especializado en la gestión integral de recursos humanos, ofreciendo servicios de trabajo temporal, selección de personal, headhunting, formación, consultoría, outsourcing y centro especial de empleo.

Actualmente, el grupo cuenta con una plantilla de 500 trabajadores, dispone de más de 50 centros de trabajo repartidos en ocho países y presta servicios a empresas de distintos sectores, acompañándolas en la búsqueda de talento y en la mejora de la eficiencia de sus procesos de gestión de personas.

Con la apertura de la oficina de Milán, la compañía da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento internacional y refuerza la presencia de una empresa gallega en uno de los principales mercados empresariales de Europa.