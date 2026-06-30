De un negocio familiar en Ordes a un grupo que factura 143 millones: Internaco cumple 50 años

De distribuir una sola marca de maquinaria desde Ordes a convertirse en uno de los grandes grupos de la península ibérica en los sectores agrícola, forestal y de jardinería. Esa es la evolución de Internaco, la empresa gallega que acaba de celebrar sus 50 años convertida en un grupo con 143 millones de euros de facturación, presencia en España, Portugal y el norte de África y una red de más de 4.000 distribuidores.

El municipio coruñés acogió el pasado sábado la celebración del medio siglo de historia de la compañía, un acto multitudinario que reunió a más de 500 personas y sirvió para reivindicar el crecimiento de una empresa familiar que ha ido incorporando marcas, ampliando territorios y diversificando líneas de negocio sin perder su vínculo con sus orígenes.

Ordes acogió la celebración del medio siglo de historia de la compañía, un acto que reunió a más de 500 personas / cedida

La historia de Internaco arranca en 1969, cuando Manuel Concheiro García, padre del actual presidente, obtuvo la distribución exclusiva en España de la marca sueca Husqvarna, líder mundial en maquinaria para exteriores. El aumento de las ventas llevó en 1976 a la creación formal de Internaco para atender todo el mercado español.

De Husqvarna a un grupo diversificado

Durante las décadas siguientes, la empresa amplió su red comercial y su catálogo. En 2007 diversificó su actividad hacia la compactación y el reciclaje con marcas como Tomra y Runi. En 2015 incorporó en exclusiva la firma francesa Infaco, especializada en viñedos, olivar y fruticultura.

El crecimiento continuó en 2018, con un acuerdo de distribución exclusiva con Zanon SRL y la adquisición del grupo ferretero Benito Areán. En 2019, Internaco amplió a Marruecos el territorio de exclusividad de Husqvarna y creó la división profesional de áreas verdes GSP.

Desde 2015, el grupo ha mantenido una estrategia activa de adquisiciones. Entre las operaciones más destacadas figuran la incorporación de Max Rain Agua y Jardín en 2019, la compra de AG Group en 2022 para reforzar su presencia en maquinaria agrícola, la adquisición de 92SA en 2024 para ampliar su oferta en el cuidado de espacios verdes y la reciente creación de IpMax tras la compra de TPS.

Una apuesta por el comercio local

En 2021, el grupo creó El Sabio, una empresa de distribución de ferretería, hogar, campo y jardín con la que busca dar respuesta tanto a los ferreteros locales como a los consumidores finales. La iniciativa se presenta como una apuesta por el comercio local y por un trato cercano frente a la despersonalización de las grandes multinacionales.

Hoy, Internaco cuenta con más de 300 empleados y una amplia red logística desde Galicia. El grupo está integrado por Internaco Bosque y Jardín, Internaco Medio Ambiente, Infaco USA, Internaco Maroc, Internaco GS, El Sabio, Max Rain, 92SA, IpMax y AG Group.

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Medio siglo después de su creación formal, Internaco mantiene su sede emocional y empresarial en Ordes, pero opera ya en varios mercados internacionales. Su trayectoria resume el salto de una compañía familiar gallega que creció paso a paso hasta convertirse en un grupo de referencia en maquinaria para el cuidado de espacios exteriores.