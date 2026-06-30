Telecontadores e Inteligencia Artificial mejoran la gestión del agua de casi 80.000 gallegos

La transformación digital también ha llegado al ciclo integral del agua. Nueve municipios gallegos cuentan ya con una gestión más inteligente de sus redes de abastecimiento gracias al proyecto que acaba de culminar la empresa gallega Espina & Delfín, una iniciativa financiada por el PERTE de Digitalización del Agua que incorpora telecontadores inteligentes, inteligencia artificial, sensores de calidad y nuevas plataformas tecnológicas para hacer más eficiente la gestión de un recurso cada vez más estratégico.

El proyecto, que ha supuesto una inversión superior a los 10 millones de euros, de los que 7 millones proceden de fondos europeos NextGenerationEU a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha llegado ya a su fase final de ejecución, consolidando una profunda modernización tecnológica de las infraestructuras hidráulicas en Cartelle, Cerceda, Coirós, Leiro, Negreira, Palas de Rei, Sarria, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa, municipios que en conjunto suman cerca de 80.000 habitantes.

La actuación ha permitido incorporar tecnología avanzada en prácticamente todos los procesos del ciclo urbano del agua, desde la captación hasta la distribución y el control de las redes. Entre las principales actuaciones figura la instalación de telecontadores inteligentes en todos los municipios participantes, una herramienta que facilita un seguimiento mucho más preciso de los consumos y permite detectar incidencias con mayor rapidez.

La iniciativa incorpora telecontadores inteligentes, inteligencia artificial, sensores de calidad y nuevas plataformas tecnológicas / cedida

A ello se suma la implantación de caudalímetros y analizadores de calidad del agua tanto en las captaciones como en las estaciones potabilizadoras, así como el despliegue de nuevas plataformas digitales desde las que los operadores pueden visualizar y gestionar en tiempo real toda la información generada por las infraestructuras.

Inteligencia artificial para anticiparse a las averías

Uno de los avances más relevantes del proyecto es la incorporación de sistemas de inteligencia artificial y herramientas específicas de ciberseguridad, que ya se encuentran plenamente operativos. Estas soluciones permiten reforzar la protección de la información, agilizar la toma de decisiones y avanzar hacia una gestión cada vez más automatizada de las redes de abastecimiento.

La digitalización también alcanza al mantenimiento de las infraestructuras. Todos los ayuntamientos cuentan ya con sistemas de información geográfica (SIG) que incorporan funciones de georreferenciación y modelado digital de las redes hidráulicas. Gracias a estas herramientas es posible realizar un seguimiento mucho más detallado de las instalaciones y evolucionar desde un mantenimiento correctivo hacia otro de carácter predictivo, capaz de anticipar posibles incidencias antes de que se conviertan en averías.

El proyecto incorpora igualmente una importante vertiente energética. Toda la potencia prevista ya se encuentra instalada y en funcionamiento, lo que permitirá reducir tanto la huella ambiental como los costes de explotación de los servicios municipales de abastecimiento.

La única empresa gallega con financiación propia del PERTE

Espina & Delfín destaca además por haber sido la única empresa gallega que consiguió financiación de forma individual en la primera convocatoria del PERTE de Digitalización del Agua, un programa estatal que movilizó 200 millones de euros para financiar una treintena de proyectos repartidos por todo el territorio nacional.

La compañía considera que la finalización de esta iniciativa refuerza su posición como una de las referencias españolas en la gestión integral del ciclo del agua, un ámbito en el que combina ingeniería, desarrollo tecnológico propio e innovación para mejorar la eficiencia de las redes hidráulicas y responder a los nuevos retos derivados del cambio climático, la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos hídricos.

Con la culminación de este proyecto, los nueve municipios participantes disponen ya de una red de abastecimiento más conectada, más eficiente y preparada para afrontar una gestión basada en datos, con mayor capacidad para optimizar el consumo, detectar incidencias, reducir pérdidas de agua y planificar con mayor precisión el mantenimiento de unas infraestructuras esenciales para el suministro a la población.