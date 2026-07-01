Adolfo Domínguez reivindica que «sin empresa no hay moda» al recibir el Premio de Honor de la Academia Española

Pocas empresas españolas pueden decir que han cambiado la forma de vestir de varias generaciones y que, medio siglo después, siguen creciendo en los mercados internacionales. Adolfo Domínguez acaba de sumar un nuevo reconocimiento a esa trayectoria al recibir el Premio de Honor de la Academia de la Moda Española, el máximo galardón que concede esta institución a quienes han contribuido de manera extraordinaria al desarrollo y prestigio de la moda nacional.

El reconocimiento llega, además, en un momento simbólico para la compañía ourensana, que celebra 50 años como marca de autor convertida en un grupo internacional con 379 puntos de venta repartidos por 54 países y una facturación de 139 millones de euros en su último ejercicio.

Tienda de Adolfo Domínguez en París / cedida

Durante la gala, celebrada en el Teatro Príncipe Pío de Madrid y organizada por la Fundación Academia de la Moda Española junto con RTVE, el diseñador aprovechó el premio para lanzar un mensaje que trasciende el ámbito creativo y conecta directamente con el mundo empresarial.

«Hacer empresa; sin empresa no hay nada; sin economía, no se construye nada», afirmó ante el auditorio, reivindicando el papel de la empresa como soporte imprescindible para cualquier proyecto creativo capaz de perdurar en el tiempo.

La filosofía detrás de una prenda

Fiel a una manera de entender la moda que ha mantenido durante décadas, Domínguez explicó que una prenda solo cumple su función cuando consigue establecer una relación emocional con quien la viste.

«Una prenda, pese lo que pese, debe caer en el punto exacto del hombro para que, en vez de pesar y agobiar, nos abrace. Al comprobarlo ante el espejo, si no hacemos el gesto de abrazarnos... no lo hemos conseguido», señaló durante su discurso.

El diseñador resumió también el objetivo último de la moda en una idea sencilla: aportar esa "magia" capaz de hacer que las personas se sientan mejor consigo mismas. «Todos queremos que nos quieran», afirmó.

Cinco décadas cambiando la moda española

La Fundación Academia de la Moda Española distingue con este premio una trayectoria que comenzó hace medio siglo y que ayudó a transformar la forma de entender el vestir en España.

Las propuestas de Adolfo Domínguez situaron la comodidad, la naturalidad y la calidad de los tejidos en el centro del diseño, alejándose de una moda más rígida y convencional. Esa visión alcanzó su máxima expresión con el lema «La arruga es bella», una campaña que acabó convirtiéndose en uno de los mensajes publicitarios más influyentes de la historia reciente de la moda española y en un símbolo de una forma distinta de entender la elegancia.

El presidente del patronato de la Fundación Academia de la Moda Española, Juan Duyos, fue el encargado de entregarle el galardón y definió al diseñador como «un creador excepcional, pionero absoluto que transformó el vestir y ha demostrado que la poesía, cuando es honesta, nunca pasa de moda».

A lo largo de su carrera, Domínguez ha recibido algunos de los principales reconocimientos del sector, entre ellos la Aguja de Oro o el Premio Nacional de Diseño de Moda, concedido por el Ministerio de Cultura en 2019.

De una firma gallega a una multinacional

El premio reconoce también la trayectoria empresarial de una marca que ha sabido evolucionar durante cinco décadas.

Adolfo Domínguez continúa siendo consejero y principal accionista de la compañía, una empresa que fue pionera en distintos ámbitos del sector. Entre otros hitos, se convirtió en la primera firma de moda en cotizar en la Bolsa española, en marzo de 1997, y figura entre las compañías que incorporaron antes criterios de sostenibilidad dentro de la industria textil.

En los últimos años, la empresa ha afrontado además un profundo proceso de transformación liderado por Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva del grupo. Bajo su dirección, la compañía ha reforzado su presencia internacional, modernizado su modelo de negocio y recuperado la rentabilidad, consolidando una red comercial de 379 puntos de venta repartidos por 54 países.

Una marca que trasciende las tendencias

Pese a la evolución del mercado y a la irrupción de nuevos modelos de consumo, la compañía ha mantenido una identidad propia basada en prendas de líneas depuradas, materiales de calidad y una elegancia alejada de las tendencias pasajeras.

Precisamente esa combinación de creatividad y empresa es la que quiso reivindicar Adolfo Domínguez durante la recogida del premio. Su intervención dejó una idea que resume buena parte de la historia de la marca: la moda necesita inspiración, pero también una estructura empresarial sólida para sobrevivir durante décadas.

Cincuenta años después de su nacimiento, la firma gallega continúa siendo uno de los grandes nombres de la moda española y uno de los ejemplos más reconocibles de cómo una empresa creada en Ourense ha logrado proyectarse al mercado internacional sin renunciar a una identidad propia.