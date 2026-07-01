De Asturias a Europa: la celulosa de Ence que llegará a millones de pañales

La celulosa utilizada en pañales, productos de higiene femenina y otros artículos de higiene personal mueve cada año un mercado estratégico en Europa. Sin embargo, la Unión Europea sigue dependiendo de las importaciones para abastecerse de esta materia prima. Se estima que el mercado europeo importa alrededor de un millón de toneladas anuales de celulosa fluff, utilizada en la fabricación de productos higiénicos absorbentes.

En este contexto, Ence ha decidido dar un paso más en su estrategia de especialización como fabricante de celulosas especiales y se convierte en el único productor europeo de celulosa fluff elaborada a partir de fibra de eucalipto. La pasta fluff de Ence está orientada al mercado europeo de artículos absorbentes y sustituye a la importada y fabricada con fibra larga, aportando una alternativa europea de menor coste y huella de carbono.

Ence, referente en Europa

Con esta iniciativa, Ence se posiciona como referente europeo en el suministro de celulosa fluff elaborada mediante un proceso innovador basado en madera de eucalipto de origen local procedente de cultivos gestionados de forma responsable.

La iniciativa supone un nuevo avance en la transformación de la compañía hacia productos de mayor valor añadido y margen diferencial, al tiempo que abre la puerta a una alternativa europea producida localmente para un mercado que depende del exterior.

Celulosa fluff de Ence para pañales, productos de higiene femenina y otros artículos de higiene personal que se empleará en Europa. / chou pesqueira

La nueva pasta fluff se fabrica en la biofábrica de Navia (Asturias), donde Ence ha puesto en marcha la primera línea de producción de esta tipología de celulosa, con una capacidad de 125.000 toneladas anuales. Durante el primer trimestre de 2026 se realizaron las primeras ventas del producto, que continúa actualmente su proceso de homologación comercial.

La propuesta de valor de fluff se apoya en varios factores. Por un lado, ofrece una alternativa de menor coste frente a la fibra larga utilizada tradicionalmente en estas aplicaciones. Por otro, permite sustituir importaciones mediante una producción localizada en Europa, con el consiguiente ahorro logístico para los fabricantes.

Además, la elaboración a partir de fibra corta de eucalipto aporta características especialmente valoradas en este tipo de productos. Entre ellas figuran una mayor suavidad, un menor volumen —que facilita una mayor discreción del producto final y reduce las necesidades de embalaje y transporte— y una mayor capacidad para mantener seca la piel.

A ello se suma la utilización de fibras naturales, compostables y biodegradables, contribuyendo a reforzar los criterios de sostenibilidad que cada vez tienen mayor peso en las decisiones de compra y en las exigencias de los fabricantes.

Celulosas especiales: una apuesta estratégica

Ence apuesta en su área de negocio de Celulosa de forma firme por las celulosas especiales. Durante el primer trimestre de 2026, representaron el 34% de las ventas de la unidad de negocio de Celulosa, frente al 30% registrado en 2025.

La compañía prevé que este porcentaje continúe creciendo de forma significativa durante los próximos ejercicios. El objetivo es alcanzar cerca del 40% al cierre de 2026 y superar el 62% del volumen de ventas de celulosa en 2028.

Ence considera que el mercado europeo de productos absorbentes ofrece un importante potencial de crecimiento. El envejecimiento de la población y la creciente demanda de artículos de higiene personal están impulsando la necesidad de materias primas específicas para este tipo de aplicaciones.

Con esta nueva apuesta industrial, Ence refuerza su posicionamiento como fabricante de celulosas especiales y consolida una estrategia orientada a productos de mayor valor añadido, en un mercado donde la innovación, la competitividad y la proximidad al cliente ganan cada vez más relevancia.

Fuente: El Periódico