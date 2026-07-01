Cinco jóvenes gallegos conquistan la lista Forbes '30 under 30' de España por su talento y visión emprendedora

El talento joven gallego brilla en una nueva edición de la lista Forbes “30 under 30” de España, la lista que reconoce la visión y apuesta emprendedora de 30 chicas y chicos que destacan por “convertir ideas extraordinarias en proyectos con impacto real y alcance global” antes de cumplir los 30 años. Cinco de sus integrantes, dos mujeres y tres hombres, tienen raíces en Galicia, lo que demuestra que la comunidad es cantera de emprendedores que alcanzan el éxito profesional y en los negocios a cortas edades.

¿Y quiénes son las personas con sangre gallega que este año ponen rostro a esa generación que viene pisando fuerte? La coruñesa Alba Meijide, ingeniera en Inteligencia Artificial (26 años); la oceanógrafa ourensana Elena Martínez (27 años); el vigués Manuel Ferreira, cofundador y consejero delegado de Adcities (26 años); el coruñés Pablo López, cofundador de Innogando (30 años); y el pontevedrés Eduardo Pena Varela, fundador y CEO de Swipet (30 años).

La experta en Inteligencia Artificial que ha asesorado a la UE

Alba Meijide demostró visión cuando decidió formarse en el campo de la Inteligencia Artificial en 2017, antes de que llegase la eclosión de la IA generativa, presente hoy en el día a día de cada vez más personas. Esta joven coruñesa, que se graduó con la máxima distinción académica en Ingeniería e Inteligencia Artificial por la Universidad de Manchester, ha colaborado con organizaciones como la Oficina Europea de IA, Abanca, el Deportivo de La Coruña o el Barbican Centre de Londres.

En la actualidad lidera proyectos tecnológicos para grandes organizaciones desde Telefónica, donde ejerce como responsable especialista en soluciones avanzadas para grandes cuentas. Su trayectoria abarca la consultoría y gestión de proyectos de IA en ámbitos que van desde la salud, el sector legal, el turismo o la industria audiovisual.

La oceanógrafa que da una nueva vida a las algas invasoras

Doctora en Biotecnología por la Universidade de Vigo, la ourensana Elena Martínez es cofundadora y CTO del Grupo BlueGea (SOS Carbon, SOS Biotech y Fundación Terra y Marre), una empresa de tecnología climática enfocada al desarrollo de soluciones para la recolección y valorización de algas invasoras, que transforma en bioproductos para la agricultura, la cosmética, la industria de materiales y la mitigación del cambio climático. El grupo recolecta en cinco territorios del Caribe, supera 30 millones de kilos de algas y exporta a 17 países.

Los creadores del smartwatch para vacas

Pablo López forma parte del grupo de ingenieros y veterinarios que en 2020 pusieron los cimientos de Innogando, la startup tecnológica con sedes en Lugo y Abadín que desarrolla collares inteligentes, conocidos como el smartwatch de las vacas, para monitorizar en tiempo real la salud, ubicación y comportamiento del ganado mediante Inteligencia Artificial y dispositivos conectados. También crea aplicaciones de gestión para granjas, poniendo la digitalización al servicio de la ganadería desde el rural gallego.

“Lo que me mueve es poder contribuir a diseñar y fabricar tecnología puntera desde España”, comparte este joven a través de Linkedin. En la actualidad es responsable de operaciones, producción y cadena de suministro de Innogando, que cuenta con más de 40.000 unidades de sus dispositivos de monitorización ganadera activos en Europa y América

Soluciones para digitalizar la publicidad exterior

Ingeniero y físico de formación, con solo 20 años el vigués Manuel Ferreira fundó con un amigo Quantum Society, una asociación de divulgación científica para universitarios y, a los 24 años, junto al también vigués Jacobo Peleteiro, creó Adcities, una empresa de tecnología publicitaria que ayuda a los profesionales del marketing a “incorporar tecnología a su publicidad en el mundo real”. Su misión es construir la infraestructura que permita que la publicidad exterior funcione “con la misma precisión y agilidad que en digital”.

Respaldados por más de 4 millones de euros en financiación, ya están presentes en tres continentes. Entre sus clientes hay nombres de grandes grupos como Decathlon, L’Oréal, Movistar, Nissan o Lidl.

Apuesta por los seguros veterinarios para mascotas

Licenciado en Derecho, el pontevedrés Eduardo Pena Varela trabajó en consultoría para aseguradoras, donde detectó la baja penetración del seguro de mascotas en España. Aprovechando la Ley de Bienestar Animal, fundó Swipet en 2023, una insurtech especializada en seguros veterinarios hiperpersonalizados para perros y gatos.

En solitario superó los 200.000 euros de facturación, cerró una ronda de inversión de 400.000 euros y ahora, con un equipo de siete personas, busca superar el millón de euros anuales.