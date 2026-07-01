Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medallas CastelaoVenezolanos en SantiagoIncendio Montero RíosApuñalado A CoruñaAño Santo 2027
instagram

El Club Financiero de Santiago distingue a Espina & Delfín con su XIII Premio a la Excelencia Empresarial

La empresa gallega, que acaba de culminar un proyecto de digitalización del agua de más de 10 millones en nueve municipios, recibirá mañana el reconocimiento por su trayectoria, capacidad de gestión e impacto económico y tecnológico en Galicia

Edificio de Espina &amp; Delfín

Edificio de Espina & Delfín / cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Roi Rodríguez

Roi Rodríguez

Santiago

El Club Financiero de Santiago entregará mañana, jueves 2 de julio, su XIII Premio a la Excelencia Empresarial a Espina & Delfín, una compañía gallega que ha consolidado su trayectoria en la gestión del ciclo integral del agua y que en los últimos años ha reforzado su apuesta por la innovación, la eficiencia y la transformación tecnológica de las infraestructuras hidráulicas.

El acto se celebrará a las 20:00 horas en el Edificio Bandalux, situado en el Polígono de Costa Vella, en Santiago, y reunirá a numerosas autoridades políticas, empresariales y sociales. El galardón será recogido por los hermanos Rosa Blanca Rodríguez y Óscar Rodríguez, administradores solidarios del grupo.

La ceremonia contará con las intervenciones de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y del presidente del Club Financiero de Santiago, Roberto Pereira Costa, en una convocatoria concebida para reconocer el papel de aquellas empresas que contribuyen de forma destacada al desarrollo económico y social de Galicia.

El Premio a la Excelencia Empresarial distingue cada año la trayectoria profesional de compañías y empresarios que destacan por su buena gestión, sus objetivos empresariales, su impacto económico y su capacidad para generar valor en la comunidad. En esta XIII edición, el reconocimiento recae en Espina & Delfín, una firma vinculada a la gestión del agua que ha sabido incorporar nuevas herramientas tecnológicas a un sector estratégico.

Noticias relacionadas y más

La concesión del premio llega, además, en un momento especialmente relevante para la compañía. Espina & Delfín acaba de culminar un proyecto de más de 10 millones de euros destinado a modernizar la gestión del agua en nueve municipios gallegos mediante la incorporación de telecontadores inteligentes, inteligencia artificial, sensores de calidad, plataformas digitales y sistemas avanzados de control.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents