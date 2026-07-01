El Club Financiero de Santiago distingue a Espina & Delfín con su XIII Premio a la Excelencia Empresarial

El Club Financiero de Santiago entregará mañana, jueves 2 de julio, su XIII Premio a la Excelencia Empresarial a Espina & Delfín, una compañía gallega que ha consolidado su trayectoria en la gestión del ciclo integral del agua y que en los últimos años ha reforzado su apuesta por la innovación, la eficiencia y la transformación tecnológica de las infraestructuras hidráulicas.

El acto se celebrará a las 20:00 horas en el Edificio Bandalux, situado en el Polígono de Costa Vella, en Santiago, y reunirá a numerosas autoridades políticas, empresariales y sociales. El galardón será recogido por los hermanos Rosa Blanca Rodríguez y Óscar Rodríguez, administradores solidarios del grupo.

La ceremonia contará con las intervenciones de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y del presidente del Club Financiero de Santiago, Roberto Pereira Costa, en una convocatoria concebida para reconocer el papel de aquellas empresas que contribuyen de forma destacada al desarrollo económico y social de Galicia.

El Premio a la Excelencia Empresarial distingue cada año la trayectoria profesional de compañías y empresarios que destacan por su buena gestión, sus objetivos empresariales, su impacto económico y su capacidad para generar valor en la comunidad. En esta XIII edición, el reconocimiento recae en Espina & Delfín, una firma vinculada a la gestión del agua que ha sabido incorporar nuevas herramientas tecnológicas a un sector estratégico.

La concesión del premio llega, además, en un momento especialmente relevante para la compañía. Espina & Delfín acaba de culminar un proyecto de más de 10 millones de euros destinado a modernizar la gestión del agua en nueve municipios gallegos mediante la incorporación de telecontadores inteligentes, inteligencia artificial, sensores de calidad, plataformas digitales y sistemas avanzados de control.