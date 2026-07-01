Galicia estrecha lazos entre startups aeroespaciales y fondos de inversión en Madrid

Galicia quiere que su industria aeroespacial gane peso también en los despachos donde se decide la inversión. La Xunta celebró este miércoles por primera vez en la Oficina Económica de Galicia en Madrid un encuentro entre startups de la aceleradora BFAero y 18 fondos de capital riesgo, con el objetivo de abrir nuevas vías de financiación privada para proyectos vinculados al sector aeroespacial, los drones, la seguridad y la defensa.

La jornada, celebrada en la Casa de Galicia en Madrid, sede de la Oficina Económica gallega, reunió a empresas participantes en la séptima edición de BFAero y en convocatorias anteriores, entre ellas Kreios, Aguia y Vig-Sec Drone. Todas ellas pudieron presentar sus proyectos ante inversores interesados en el potencial del ecosistema aeroespacial gallego.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, clausuró el encuentro acompañada por la directora del Igape, Covadonga Toca, y defendió la necesidad de utilizar la Oficina Económica como escaparate de la innovación que se desarrolla en Galicia.

María Jesús Lorenzana, este miércoles en la Oficina Económica de Galicia en la capital / cedida

“Es fundamental que podamos utilizar nuestra Oficina Económica como escaparate de todo lo que se hace en Galicia para atraer esa inversión”, señaló Lorenzana, que subrayó que el contacto con fondos privados resulta “crucial” para garantizar la viabilidad financiera de las startups y acelerar su crecimiento en el mercado.

Inversión privada para crecer más allá del apoyo público

La conselleira explicó que una de las principales preocupaciones del Gobierno gallego es acompañar a los proyectos innovadores en su salto al mercado. Según indicó, la Xunta detecta y apoya muchas iniciativas con potencial, pero estas necesitan financiación para consolidarse, escalar y competir.

En este sentido, Lorenzana remarcó que el impulso público a través del Igape o de Xesgalicia no es suficiente por sí solo. Para que las compañías crezcan, añadió, es necesario atraer inversión privada y conectar a los emprendedores con fondos capaces de aportar capital, experiencia y capacidad de expansión.

La Xunta enmarca esta actuación dentro de una estrategia más amplia para consolidar un sistema emprendedor innovador. Lorenzana defendió que el papel de las administraciones resulta clave para crear las condiciones que permitan que nuevos proyectos tecnológicos se conviertan en empresas viables, generadoras de empleo y con capacidad de competir en mercados internacionales.

Un ecosistema aeroespacial que Galicia quiere convertir en industria

Durante su intervención, Lorenzana destacó que Galicia ha construido en los últimos años un ecosistema aeroespacial “puntero” a nivel nacional y europeo. En ese proceso, citó como elementos clave la apuesta por la compra pública innovadora y el desarrollo de la aceleradora BFAero, dos instrumentos que han permitido impulsar proyectos empresariales en un sector estratégico.

La conselleira recordó que Galicia fue pionera en España en el uso de la compra pública innovadora en el ámbito aeroespacial. Esta fórmula ha permitido promover soluciones tecnológicas avanzadas y generar oportunidades para empresas emergentes vinculadas a los drones, los sistemas no tripulados, la seguridad, la vigilancia, el análisis de datos y otras aplicaciones industriales.

Según Lorenzana, el ecosistema aeroespacial gallego puede dar “grandes alegrías” en los próximos años si logra consolidar su crecimiento, atraer capital y convertir la innovación en actividad industrial estable.

La BFAero forma parte de la Estrategia de Seguridad, Defensa y Aeroespacio de Galicia, una hoja de ruta con la que la Xunta pretende movilizar más de 900 millones de euros hasta 2030. Esta estrategia incluye diferentes instrumentos de apoyo, como ayudas para certificaciones, programas para tecnologías duales y nuevos acuerdos marco de compra pública de innovación.

Uno de los anuncios destacados de la jornada fue precisamente la orientación de esos próximos acuerdos marco. Lorenzana avanzó que se introducirá como novedad la prioridad para aquellos consorcios que no solo desarrollen innovación, sino que también lleven sus proyectos a Galicia y dejen en la comunidad valor añadido vinculado a la industria y a la fabricación.

Tecnologías duales, certificaciones y nuevos acuerdos marco

La conselleira también recordó que permanece abierta hasta el próximo 4 de septiembre la línea de ayudas para tecnologías duales, dotada con 6 millones de euros. Este tipo de tecnologías tienen aplicaciones tanto civiles como de seguridad o defensa, un ámbito que Galicia quiere reforzar dentro de su apuesta por el sector aeroespacial.

Junto a esta línea, la Xunta trabaja en apoyos para certificaciones, un elemento clave para que las empresas puedan validar sus desarrollos, acceder a nuevos mercados y cumplir los requisitos técnicos exigidos en sectores altamente regulados.

La orientación de los nuevos acuerdos marco busca que los proyectos innovadores tengan un impacto real en el tejido productivo gallego. La prioridad, según avanzó Lorenzana, será que los consorcios que resulten seleccionados desarrollen actividad en la comunidad y contribuyan a reforzar la capacidad industrial de Galicia.

Desde su puesta en marcha en 2019, la BFAero ha apoyado 49 proyectos empresariales procedentes de Galicia, de otros puntos de España y también del ámbito internacional. De ellos, 15 son empresas de nueva creación que han generado más de 310 empleos cualificados.

El balance de la aceleradora refleja también un impacto económico creciente. Las compañías apoyadas acumulan 28,6 millones de euros en volumen de negocio y han realizado inversiones por valor de 16 millones de euros. Además, solo los proyectos de la quinta y la sexta edición han captado más de 14 millones de euros de financiación pública y privada.

Para la Xunta, estas cifras demuestran la capacidad de BFAero para transformar tecnologías estratégicas en empresas con atractivo inversor. La presentación celebrada en Madrid busca ahora dar un paso más: acercar esos proyectos al capital privado y situar a Galicia como un polo de referencia en la nueva economía aeroespacial.