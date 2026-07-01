Las granjas gallegas buscan trabajadores con una nueva solución: rehabilitar viviendas en el rural

La falta de vivienda disponible y en buenas condiciones se ha convertido en un problema añadido para muchas granjas gallegas que necesitan contratar personal. Para intentar revertir esta situación, Unións Agrarias organizó esta mañana en Santiago de Compostela un acto informativo sobre la nueva línea de ayudas para rehabilitar viviendas destinadas a trabajadores del sector primario.

La sesión permitió a titulares de explotaciones agroganderas conocer de primera mano los detalles de un plan impulsado por las consellerías de Empleo, Comercio y Emigración y de Vivienda y Planificación de Infraestructuras. El conselleiro de Empleo, José González Vázquez, fue el encargado de explicar la convocatoria y resolver las dudas de los asistentes.

El objetivo de estas ayudas es facilitar la contratación de trabajadores en zonas rurales donde existen vacantes, pero donde la falta de alojamientos acondicionados dificulta que las personas puedan aceptar un empleo y establecerse. La medida busca, al mismo tiempo, combatir el abandono de viviendas y favorecer el asentamiento de población en el medio rural.

Según trasladó Unións Agrarias, la carencia de casas debidamente preparadas para el alquiler juega actualmente en contra de la contratación del personal que precisan muchas explotaciones gallegas. Por ello, la rehabilitación de inmuebles se plantea como una herramienta para devolver vida a pequeños núcleos y ofrecer una solución habitacional de calidad a trabajadores interesados en desarrollar un proyecto de vida ligado al rural.

Viviendas a menos de 15 kilómetros del trabajo

El plan prevé que la Xunta aporte hasta 50.000 euros para la puesta a punto de viviendas destinadas a trabajadores. Los inmuebles deberán estar situados en concellos de menos de 20.000 habitantes y ubicarse en un radio máximo de 15 kilómetros respecto al centro de trabajo.

La iniciativa está especialmente orientada a explotaciones que encuentran dificultades para cubrir sus necesidades de mano de obra por la falta de vivienda disponible en el entorno. De este modo, las ayudas buscan conectar tres necesidades: empleo, vivienda y revitalización del rural.

Titulares de explotaciones interesados en esta solución participaron en el acto celebrado en Santiago, organizado por Unións Agrarias, para conocer los requisitos y posibilidades de la convocatoria. La sesión informativa se repetirá mañana jueves, a las 17:00 horas, en Lugo.

Con esta línea de ayudas, la Xunta y el sector agrario intentan dar respuesta a uno de los principales obstáculos que afrontan muchas granjas gallegas: atraer trabajadores a zonas donde hay empleo, pero no siempre viviendas disponibles en condiciones adecuadas.