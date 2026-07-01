Híbridos y eléctricos ya suponen el 80% de los coches nuevos vendidos en Galicia

El mercado gallego del automóvil acelera con fuerza y lo hace cada vez más lejos de los motores tradicionales. Las matriculaciones de coches nuevos alcanzaron las 17.076 unidades en Galicia durante el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 21,1% respecto al mismo periodo de 2025, según los datos publicados por las asociaciones de fabricantes, concesionarios y vendedores, Anfac, Faconauto y Ganvam.

El dato más significativo está en el tipo de vehículo que protagoniza este crecimiento. Entre enero y junio se vendieron en Galicia 13.685 coches eléctricos e híbridos, una cifra que representa ya el 80% del total de turismos nuevos matriculados en la comunidad. En comparación con el primer semestre del año pasado, este segmento creció un 35,5%, consolidándose como el principal motor del mercado gallego.

El avance de Galicia supera con claridad al del conjunto de España. Mientras las matriculaciones en la comunidad aumentaron un 21,1%, el mercado estatal creció un 6,2%, hasta las 647.711 unidades. Es decir, el ritmo gallego triplica el avance medio nacional en los seis primeros meses del año.

El diésel queda reducido a una presencia mínima

La evolución confirma un cambio de tendencia en las preferencias de los compradores. Frente al fuerte tirón de los vehículos electrificados, los modelos de combustión tradicional continúan perdiendo peso. En Galicia se matricularon 2.906 turismos de gasolina en el primer semestre, un 11,2% menos que en el mismo periodo de 2025. El descenso fue todavía más acusado en el caso del diésel, con solo 485 coches nuevos matriculados, lo que supone un desplome del 32,9%.

También en junio se mantuvo la tendencia positiva. Galicia registró 3.220 matriculaciones de coches nuevos durante el mes, con un aumento del 15,6% en términos interanuales. De nuevo, el crecimiento estuvo protagonizado por los híbridos y eléctricos, que continúan ganando terreno en el mercado autonómico. La comunidad representa una cuota del 2,5% dentro del conjunto de matriculaciones de España.

En el ámbito estatal, el buen comportamiento del semestre se explica por el aumento en todos los canales de venta. Las matriculaciones a particulares crecieron un 7,4%, hasta las 275.919 unidades; las de empresas avanzaron un 4,2%, hasta 206.337; y el canal de rent a car subió un 6,7%, con 165.455 registros. Por su parte, el renting matriculó 168.233 turismos, un 11,5% más que en el mismo periodo del año anterior.

El mes de junio volvió a superar en España la barrera de los 100.000 registros por cuarto mes consecutivo, con 128.426 matriculaciones, un 7,8% más que en junio de 2025. El mercado se situó así en volúmenes similares a los de antes de la pandemia, con un peso creciente de los vehículos electrificados, que alcanzaron el 23,2% de la cuota mensual.

Por tipos de motorización, los eléctricos puros crecieron en España un 36,7% en el primer semestre, hasta sumar 63.202 unidades, con una cuota de mercado del 9,7%. Los híbridos enchufables aumentaron un 39%, con 77.941 matriculaciones. En conjunto, los turismos electrificados, eléctricos e híbridos enchufables, acumularon 141.143 ventas hasta junio, un 37,9% más, y ya representan el 21,8% del mercado nacional.

Los híbridos no enchufables se mantienen como la motorización más popular entre los conductores españoles. Entre enero y junio sumaron 304.235 operaciones, un 19,8% más que un año antes, y alcanzaron una cuota del 46,9% del mercado.

En cambio, los vehículos de combustión siguen retrocediendo. Las matriculaciones de coches de gasolina cayeron un 18,5% en España durante el semestre, aunque todavía conservan una cuota del 23,7%. El diésel se desplomó un 30,7%, hasta las 23.815 unidades, y queda reducido a una cuota del 3,6%, por encima únicamente de los vehículos de gas, que también descendieron un 27,2%.

El cambio en el mercado tiene reflejo también en las emisiones. Las emisiones medias de los turismos vendidos en junio se situaron en 100,6 gramos de CO₂ por kilómetro, un 1,35% menos que en el mismo mes de 2025. En el acumulado del año, la media queda en 102,4 gramos de CO₂ por kilómetro, un 4,75% menos que un año antes.

El buen comportamiento del automóvil también alcanzó a los vehículos comerciales ligeros, cuyas matriculaciones crecieron un 7,9% en el primer semestre, hasta las 102.292 unidades. Solo en junio, las ventas de este tipo de vehículos aumentaron un 8%, con 20.014 unidades.

El mercado encara el año con previsiones al alza

Desde el sector se interpreta el cierre del semestre con optimismo. Las patronales consideran posible superar con holgura los 1,2 millones de matriculaciones en el conjunto de 2026 si no aparecen factores externos que frenen el mercado y si se activan los planes de apoyo pendientes para mantener el dinamismo de la demanda.

En Galicia, sin embargo, el dato diferencial está ya en la transformación del parque nuevo. Con ocho de cada diez coches nuevos dentro de las categorías de híbridos o eléctricos, la comunidad se sitúa ante un cambio acelerado en los hábitos de compra y en la transición hacia vehículos con menor dependencia de la combustión tradicional.