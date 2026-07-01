Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medallas CastelaoVenezolanos en SantiagoIncendio Montero RíosApuñalado A CoruñaAño Santo 2027
instagram

Turismo

Las pernoctaciones en apartamentos, campings y casas rurales suben un 3,6% en mayo

Las realizadas por españoles crecieron un 3,7% interanual y las de extranjeros, un 3,5%

Un alojamiento rural en Vizcaya.

Un alojamiento rural en Vizcaya. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Madrid

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 12,1 millones en mayo, con un aumento del 3,6% respecto al mismo mes del año pasado, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento supone la vuelta a los ascensos después de que en el mes de abril las pernoctaciones en este tipo de establecimientos descendieron un 1,1% interanual por primera vez desde marzo de 2025.

El aumento de las pernoctaciones en mayo se vio impulsado tanto por las realizadas por los españoles, que crecieron un 3,7% interanual, como por los extranjeros, que las incrementaron un 3,5%. La estancia media en mayo fue de 3,4 pernoctaciones por viajero.

En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 3,4% en mayo respecto al mismo mes de 2025, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) amplió su repunte al 4,6%. En cambio, el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) bajó un 0,7% en comparación con mayo de 2025.

Noticias relacionadas

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 2,8% en mayo en tasa interanual y las realizadas en albergues bajaron un 6,6%, mientras que las efectuadas en campings se incrementaron un 7,5% y las de alojamientos rurales subieron un 1,1%.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Netflix busca figurantes en Galicia para el gran final de 'Clanes': estos son los requisitos para aparecer en pantalla junto a Tamar Novas y Clara Lago
  2. Diez orquestas en seis días: el pueblo gallego que se llena de música desde este viernes con Panorama, París de Noia y Los Satélites
  3. El peregrino desalojado de la Praza do Obradoiro repite su comportamiento por segunda noche consecutiva en Santiago y vuelve a acampar con su tienda en los bajos del Pazo de Raxoi
  4. Así son los 166 guardias civiles que harán prácticas en Galicia: 'Este es el sueño de nuestras vidas
  5. La nueva orden de la Xunta sobre el uso de maquinaria para evitar incendios abre un frente con el campo y la industria forestal: «La prevención es una responsabilidad compartida»
  6. Acampada en la Praza do Obradoiro con vistas a la Catedral de Santiago: la Policía Local desaloja a un peregrino de los bajos del Pazo de Raxoi
  7. José Carlos Carballo González, el biólogo de Negreira que enseña a Galicia cómo redescubrir su naturaleza
  8. Un vecino de Santiago identifica a los integrantes de la fotografía viral de Os Basquiños: estos son sus nombres

Cambio de última hora para ver gratis a Carlangas en Santiago este jueves: este es el nuevo horario

Cambio de última hora para ver gratis a Carlangas en Santiago este jueves: este es el nuevo horario

OD aguanta entre los recortes de Xbox mientras otros proyectos tiemblan

OD aguanta entre los recortes de Xbox mientras otros proyectos tiemblan

Diez orquestas en seis días: el pueblo gallego que se llena de música desde este viernes

No es solo cosa de gatos: el estudio que podría ayudar a entender mejor el Alzheimer en humanos

Tracking Pixel Contents