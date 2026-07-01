Una tasa de 3 euros: la receta de la UE para frenar la avalancha de paquetes del comercio 'online'

Este 1 de julio entra en vigor la tasa de tres euros que la Unión Europea impondrá a partir de ahora a los productos con un valor inferior a 150 euros importados desde fuera del territorio comunitario, para tratar de hacer frente a la avalancha de importaciones de bajo coste procedentes principalmente de China.

Las cifras hablan por sí mismas. En 2024, llegaron a la UE más de 4.600 pequeños paquetes y el pasado año, fueron 5.800 millones. Esto supone un aumento de más del 25% con respecto al año anterior. La mayoría son importaciones desde terceros países, directamente al consumidor, sin pagar aranceles.

Shein, Temu, AliExpress… son algunos de los gigantes del comercio 'online' que están saturando el mercado europeo. Aunque la tasa no discrimina en función del origen del paquete, el 91% de todos los envíos de comercio electrónico con un valor inferior a 150 euros en 2024 procedían de China.

Una persona realiza una búsqueda en Shein / Eduardo Parra / Europa Press

¿Por qué se crea la tasa?

Hasta ahora, los paquetes con un valor inferior a 150 euros enviados directamente al consumidor desde fuera de la UE estaban exentos de aranceles. Esa exención se introdujo originalmente en los años 80 para evitar "cargas administrativas desproporcionadas" para las autoridades aduaneras, las empresas y los particulares.

Sin embargo, la digitalización de esos procedimientos elimina esa carga. Al mismo tiempo, la explosión del comercio digital ha disparado el número de paquetes de bajo coste que son importados a la UE. Bruselas advierte de los riesgos de seguridad, ya que muchos productos no cumplen con los estándares comunitarios y no pagan aranceles.

De hecho, las inspecciones aleatorias realizadas por las autoridades de los veintisiete países del bloque demostraron que más del 60% de los productos analizados no cumplían con los estándares europeos. El Ejecutivo denuncia que esto deriva en competencia desleal con la que los minoristas tradicionales no pueden competir.

La Comisión alega que ese arancel de 3 euros "iguala las condiciones". Según el Ejecutivo, garantiza que "todas las empresas que introducen productos en el mercado de la UE", al por mayor o de manera directa al consumidor, están sujetas a derechos de aduana y cumplen con la normativa.

¿Cómo funciona el arancel?

A partir de ahora, las autoridades aduaneras nacionales deberán cobrar un arancel de 3 euros por tipo de producto inferior a 150 euros. Esto significa que si compramos por internet, por ejemplo, cuatro faldas, la tasa será de 3 euros. Pero si compramos un reloj, dos gafas de sol y cuatro faldas, el arancel subiría hasta 9 euros.

Además, a partir de otoño habrá una tasa aún por determinar que se aplicará a los paquetes. El objetivo es ayudar a cubrir los costes extra a los que se enfrentan las autoridades aduaneras a la hora de hacer frente al aumento de las importaciones.

¿Quién paga?

En principio, debería ser el vendedor o el servicio postal el que se haga cargo del coste del arancel y, solo excepcionalmente, el consumidor. Sin embargo, la Organización Europea de los Consumidores (BEUC por sus siglas en inglés) teme que algunos operadores se salten la norma.

"Eso significaría que los compradores recibirían una factura sorpresa al recibir su paquete, además de lo que ya pagaron", aseguró Agustín Reyna, director general de BEUC, en un comunicado. Reyna advirtió que esa práctica sería contraria a la ley de protección del consumidor, que exige que las personas conozcan el precio total antes de comprar, no en el momento de la entrega.

¿Es esta decisión definitiva?

Sí, y no. En noviembre del pasado año, los gobiernos de la UE acordaron abolir la norma que permitía la entrada de mercancías con un valor inferior a 150 euros desde terceros países sin tener que pagar aranceles. Esta norma hacía que muchos paquetes fueran infravalorados, hasta un 65% según las estimaciones del Consejo de la UE, para no pagar tasas.

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Pero esa reforma no entra en vigor hasta 2028. Dado que para los gobiernos europeos la explosión del comercio 'online' de bajo coste es un problema "urgente", los Veintisiete pactaron una medida de transición. Esa medida de transición es esta tasa de 3 euros que se aplicará de manera temporal, hasta julio de 2028.