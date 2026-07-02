Abanca y Visa prueban en Europa las primeras compras hechas por agentes de inteligencia artificial

Comprar por internet podría cambiar de forma radical en los próximos años. No solo porque la inteligencia artificial ayude a buscar productos o comparar precios, sino porque también podrá iniciar operaciones de pago en nombre del usuario. En esa nueva frontera del comercio digital se sitúa la prueba completada por Abanca y Visa, que han realizado con éxito una compra en un comercio iniciada por un agente de IA.

La operación se llevó a cabo dentro de una actividad real de comercio agéntico en Europa y utilizó datos reales de tarjeta y los sistemas actuales del comercio. El objetivo era demostrar que estos agentes pueden iniciar compras de forma segura dentro de la infraestructura de pagos ya existente, sin necesidad de construir un sistema paralelo.

La prueba se enmarca en la hoja de ruta anunciada por Visa en el Visa Payments Forum de París, donde la compañía presentó sus planes para desarrollar y extender el uso de agentes de inteligencia artificial en el comercio. Los primeros pilotos se están desplegando en comercios participantes de sectores como el retail y los viajes.

Una IA que no solo recomienda, también compra

Hasta ahora, buena parte del uso de la inteligencia artificial en el consumo se ha centrado en ayudar al usuario a encontrar información, comparar alternativas o tomar decisiones. El siguiente paso es que esos agentes puedan ejecutar acciones concretas, como iniciar una compra, siempre bajo permisos y controles previamente definidos.

Abanca subraya que este tipo de pagos mantiene el consentimiento del titular de la tarjeta, la supervisión del emisor y las protecciones actuales del sistema financiero. Es decir, la automatización no elimina el control del cliente ni los mecanismos de seguridad que ya existen en las operaciones con tarjeta.

La entidad considera que esta tecnología puede simplificar el día a día de los usuarios y abrir la puerta a experiencias de compra más personalizadas, intuitivas y sin fricciones. El reto, en cualquier caso, estará en combinar comodidad con confianza, especialmente en un entorno en el que la IA pasa de recomendar a actuar.

Pagos más automáticos, pero con seguridad

La colaboración forma parte del programa Agentic Ready de Visa, orientado a preparar el ecosistema de pagos para un escenario en el que los agentes de IA tengan un papel creciente en el comercio digital.

“En Abanca entendemos la innovación no como un fin en sí mismo, sino como el medio idóneo para mejorar de forma tangible la vida de nuestros clientes”, afirmó Jorge Martínez, director general de Medios de Pago y Consumo. Según destacó, el banco trabaja en experiencias de pago “fluidas, sin fricciones, intuitivas y, sobre todo, de absoluta confianza”.

Desde Visa, su director general en España, Eduardo Prieto, señaló que los agentes de IA ya han demostrado capacidad para iniciar transacciones en entornos reales. “Nuestro papel es garantizar que cada transacción siga siendo segura, transparente y fiable”, afirmó.

Con esta prueba, Abanca y Visa avanzan hacia una nueva etapa del comercio digital, en la que la inteligencia artificial no solo acompañará al consumidor en la decisión de compra, sino que podrá ejecutar operaciones bajo autorización, supervisión y protección financiera.