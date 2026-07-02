El empleo en Galicia vive una primavera histórica con cifras récord de cotizantes y descenso del paro

Galicia encadena una primavera especialmente positiva para el empleo. La comunidad alcanzó en abril el mejor dato de toda la serie histórica para ese mes tanto en afiliación a la Seguridad Social como en paro registrado, con 1.103.820 cotizantes y 112.293 personas desempleadas. La evolución tuvo continuidad en junio, cuando el paro bajó en 3.587 personas en Galicia, la segunda mayor caída absoluta del país, solo por detrás de Andalucía, y más del doble que el descenso medio estatal en términos relativos.

La directora general de Formación y Cualificación para el Empleo, Zeltia Lado, valoró estos datos como una señal de fortaleza del mercado laboral gallego. Según destacó, Galicia contaba en abril con 16.386 afiliados más que en el mismo mes de 2025 y con 3.252 parados menos que un año antes. También mejoró la comparación mensual, con 7.944 nuevas afiliaciones respecto a marzo y 2.377 desempleados menos.

El avance de abril deja una fotografía clara: más personas trabajando y menos inscritas en las oficinas de empleo. La afiliación creció un 1,51% interanual y un 0,72% mensual, mientras que el paro se redujo un 2,81% respecto a abril de 2025 y un 2,07% frente al mes anterior.

El paro baja en las cuatro provincias gallegas

La mejora del mercado laboral gallego no se concentró en una sola zona. En abril, el desempleo cayó en las cuatro provincias y también en todos los sectores de actividad. La mayor bajada se produjo en la construcción, con un descenso del 9,30%, seguida del sector primario con un 5,43%, la industria con un 4,73% y los servicios con un 1,92%.

Los datos de junio reforzaron esa tendencia. Galicia cerró ese mes con 105.768 personas en paro, lo que supone 1.486 menos que en junio de 2025. Por provincias, el descenso fue generalizado: A Coruña registró 42.095 parados tras bajar en 1.301 personas; Pontevedra quedó en 40.068, con 1.309 menos; Ourense descendió hasta 12.998, tras reducir el desempleo en 455 personas; y Lugo bajó hasta 10.607, con 522 parados menos.

En términos relativos, Lugo lideró la caída provincial, con un retroceso del 4,69%, seguida de Ourense, Pontevedra y A Coruña. La comunidad se situó así como la autonomía con mayor reducción relativa del paro en junio, con un descenso del 3,28%, por encima del conjunto de España, donde la bajada fue del 1,2%.

Uno de los datos más relevantes está en los colectivos prioritarios. Galicia registró en abril la cifra más baja de desempleo femenino y de parados de larga duración para ese mes desde el inicio de la serie, en mayo de 2005.

En el caso de las mujeres desempleadas, la reducción anual fue de 1.800 personas, un 2,67% menos. Entre los parados de larga duración, el descenso fue de 2.730 personas, lo que supone una caída del 4,70%.

Este comportamiento es clave porque muestra que la mejora no se limita al empleo estacional o a sectores concretos, sino que también alcanza a colectivos que suelen tener más dificultades para reincorporarse al mercado laboral.

Más contratos y mejor comportamiento que la media estatal

La contratación también acompañó la mejora del empleo. En abril se firmaron en Galicia cerca de 6.500 contratos más que en el mismo mes del año anterior, con un comportamiento mejor que la media estatal tanto en la comparación anual como en la mensual.

En junio, Galicia registró 81.340 contratos, de los que 23.984 fueron indefinidos y 57.356 temporales. La cifra total supone 22.525 contratos más que en mayo, un aumento del 38,3%, y 8.735 más que en junio de 2025, un incremento del 12,03%.

En el acumulado del año, la comunidad suma 355.490 contratos, con 113.357 indefinidos, el 31,89% del total, y 242.133 temporales, el 68,11%.

España baja de los 2,3 millones de parados por primera vez desde 2008

El buen dato gallego se enmarca en un contexto nacional también favorable. En junio, el paro registrado en España bajó en 28.739 personas y dejó el total en 2.291.982 desempleados, por debajo de los 2,3 millones por primera vez desde enero de 2008.

La bajada estuvo impulsada sobre todo por los servicios, que redujeron el desempleo en 28.498 personas, coincidiendo con el inicio de la campaña de verano en el turismo y la hostelería. También descendió el paro en la industria, la construcción y la agricultura, mientras aumentó en el colectivo sin empleo anterior.

La Seguridad Social, por su parte, superó en junio la barrera de los 22,4 millones de afiliados en España, con 22.466.339 ocupados medios tras sumar 128.533 cotizantes en el mes. El comercio y la hostelería fueron dos de los motores de este avance, junto con el crecimiento de la afiliación de trabajadores extranjeros.

Un mercado laboral gallego más dinámico, pero con retos pendientes

Zeltia Lado defendió que los datos confirman una evolución positiva y estructural del mercado laboral gallego. La Xunta vincula esta tendencia al efecto de las políticas activas de empleo, la mejora de la cualificación y la necesidad de consolidar un modelo más dinámico, inclusivo y orientado al empleo de calidad.

Pese a los buenos registros, el mercado laboral mantiene desafíos importantes. Entre ellos están la cobertura de vacantes, el relevo generacional, la estabilidad de la contratación y la integración de colectivos con más dificultades de acceso al empleo.

La fotografía final deja a Galicia en uno de sus mejores momentos laborales de la serie histórica: más afiliados, menos paro, caída generalizada por provincias y sectores, y un comportamiento mejor que la media nacional en varios indicadores. Abril marcó el récord y junio confirmó la tendencia.