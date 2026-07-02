España, Portugal y Francia se reunirán el 6 de julio en París para impulsar las interconexiones eléctricas

España, Francia y Portugal se reunirán el próximo lunes 6 de julio en París para impulsar las interconexiones eléctricas, según han anunciado este jueves la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y su homóloga portuguesa, Maria Graça Carvalho, este jueves durante la inauguración de un nuevo cable entre España y Portugal, según ha avanzado EFE y ha confirmado el Gobierno español. En el encuentro también estará presente el Comisario Europeo de Energía, Dan Jorgensen, así como representantes de los operadores y reguladores de ambos países.

La Comisión Europea se comprometió a finales del año pasado a ayudar a la Península Ibérica para impulsar las interconexiones a través de los Pirineos a través de una "declaración política conjunta" en una reunión ministerial que debía haberse celebrado en el primer trimestre de este año y en la que se aspira a "confirmar el inicio de la implementación de al menos uno de los proyectos" transpirenaicos, entre Navarra y Landres o entre Aragón y Marsillon, según se recogió entonces en el Paquete de Redes Europeas.

Los tubos eléctricos entre España-Francia apenas permiten transportar entre ambos países el equivalente al 3% de la capacidad eléctrica española, mientras que el objetivo comunitario pasaba por alcanzar el 10% en 2020 y el 15% en 2030. Las dos interconexiones citadas elevaría la capacidad entre países a los 8 GW en 2040 (alrededor del 7% de la potencia instalada actualmente en España).

El problema de no tener buenas interconexiones no es menor porque cuanto menos interconexión haya el sistema es más vulnerable a apagones, algo que quedó en evidencia con el cero eléctrico del pasado 28 de abril, que llevó al Ejecutivo español a aumentar la presión en la Unión Europea ante las históricas trabas de Francia a construir estas infraestructuras en su territorio.

Nuevo cable con Portugal

Precisamente, España y Portugal han inaugurado este jueves una nueva interconexión entre Pontevedra y Viana do Castelo. El proyecto, ejecutado por Red Eléctrica en España y su homólogo portugués, Redes Energéticas Nacionais (REN), aumenta la capacidad de intercambio entre ambos países en unos 1.000 megavatios (MW), hasta sumar un total de 4.200 MW de intercambio de España a Portugal y 3.500 MW de Portugal a España.

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