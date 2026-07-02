El cambio de hábitos y los precios redujeron un 4,4% el consumo de cerveza el año pasado en España

El consumo de cerveza per cápita de los españoles se redujo un 4,4% en 2025, hasta quedarse en 50,5 litros por persona y año, con lo que se mantiene, un año más, la caída de ventas de este producto, que según la asociación Cerveceros de España, ha notado especialmente la contención en el gasto por la inflación y, sobre todo el cambio de hábitos de consumo en los momentos de ocio, que está relegando a todas las bebidas alcohólicas en general. El informe socioeconómico del sector, que ha presentado este jueves la entidad, apunta, en contrapartida, el incremento del 4,6% de ventas de las cervezas sin alcohol y el récord en la producción durante el pasado ejercicio, lo que revalida la posición de España como segunda potencia elaboradora de Europa.

La principal caída se registró en bares, restaurantes y otros establecimientos hosteleros, con un descenso en volumen del 2,4%, ha informado Cerveceros de España. En la distribución, en cambio, sí hubo crecimiento, pero fue solo del 0,4%. En términos de valor, la cerveza supone el 1,3% del producto interior bruto (PIB), el 2,6% de la recaudación pública, genera 540.000 empleos en España y supone más de 5.200 millones de euros del gasto turístico, según los datos aportados por el director general de Cerveceros de España, Jacobo Olalla.

El informe también recoge que más del 90% de las materias primas de la elaboración de cerveza son de origen nacional, "reflejo del compromiso del sector con el campo", han puntualizado.

Los momentos de consumo

En el canal hostelero, la cerveza alcanza una cuota del 44 % del total de bebidas consumidas, consolidándose como "la bebida preferida" y representa el 25 % de la facturación, que sube al 40 % en los establecimientos pequeños.

En total, el 82,4 % de la cerveza comercializada en este canal se sirve en envases reutilizables, que continúa siendo el preferido, con el 64 % de consumo -un punto más que en 2024- frente al 36 % en el hogar.

El tapeo es una expresión clara de ese patrón, ya que el 91,2 % de los encuestados elige la cerveza como el "maridaje perfecto", mientras un 17,6 % se decanta por la opción sin alcohol, ha destacado el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego Zuazo.

Y a la hora de socializar fuera del hogar, sigue siendo la más elegida en el aperitivo (64 %), el tardeo (53 %) y la cena (44 %). Además, los turistas internacionales en España aumentaron su consumo un 4,1 % respecto a 2024, consumiendo alrededor del 30 % de la cerveza en España.

Una de cada siete cervezas es sin alcohol

El informe subraya que, por categorías, las ventas de cerveza sin alcohol crecieron un 4,6% respecto al año anterior, con 3,3 millones de hectolitros y representa el 14% del total de la cerveza consumida en España, hasta el punto de que la práctica totalidad de los establecimientos ya incorporan cerveza 0,0% y su presencia en grifo se ha extendido de forma significativa en los últimos años, destaca el informe.

Otro año más, España se ha consolidado como el segundo mayor productor de cerveza de la Unión Europea con 41,52 millones de hectolitros (+ 0,5 %), con 261 centros de producción activos. Una cifra récord, pues "nunca antes se había producido tanta cerveza en España" con un aumento del 0,5 % respecto a 2024, ha destacado Olalla. A nivel mundial, España ocupa el octavo puesto, que acumuló un crecimiento del 8% en sus exportaciones, con 3,64 millones de hectolitros, mientras que las de la cerveza tradicional aumentaron en torno al 10%.

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Por otro lado, ha reducido sus importaciones de cerveza un 4 % respecto a 2024, siendo Bélgica el principal proveedor para España, con una cuota de 49% del total de cerveza importada (6%), seguida de Portugal (15%) y Francia (12%).