Medio siglo gestionando el agua: Espina & Delfín, ejemplo de crecimiento y arraigo empresarial en Galicia

Espina & Delfín nació en Santiago en los años setenta con una actividad tan discreta como esencial: gestionar el ciclo integral del agua, desde la captación hasta su retorno a la naturaleza. Casi medio siglo después, la compañía se ha convertido en uno de los referentes gallegos del sector hidráulico, con más de 400 trabajadores, presencia en más de 50 ayuntamientos y proyectos ejecutados también fuera de España.

Ese recorrido fue el que reconoció el Club Financiero de Santiago, que entregó a la empresa su XIII Premio a la Excelencia Empresarial. El galardón fue recogido por los hermanos Rosa Blanca y Óscar Rodríguez, administradores solidarios de la compañía, en un acto en el que participaron la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y el presidente del Club Financiero de Santiago, Roberto Pereira.

Pereira destacó que Galicia cuenta con “un tejido empresarial magnífico” y situó a Espina & Delfín como ejemplo de una empresa que ha sabido crecer sin perder sus raíces. También puso el foco en la relevancia de su actividad en un contexto en el que la gestión del agua se ha convertido en una cuestión estratégica. “El agua es vida. Cuidar de ella es cuidar de nosotros mismos y del planeta”, subrayó.

Con sede central en el polígono industrial del Tambre, Espina & Delfín ha construido un modelo basado en la integración de todas las fases del negocio. La compañía diseña soluciones técnicas, fabrica equipos, construye infraestructuras y se encarga después de la explotación y el mantenimiento de plantas y redes de abastecimiento. Esa cadena completa le permite trabajar sin depender de terceros en las principales etapas del servicio.

Entre sus hitos figuran más de 100 depuradoras de aguas residuales urbanas ejecutadas, más de 30 plantas de tratamiento de agua potable construidas y servicios prestados a más de 50 ayuntamientos. La empresa también ha llevado su conocimiento técnico a otros mercados, con proyectos en Portugal, Senegal, Colombia y Haití.

En el discurso de los premiados, Rosa Blanca Rodríguez quiso centrar el reconocimiento en las personas que forman parte de la compañía. “El éxito de una empresa no depende de las máquinas, ni de los edificios, ni siquiera de la estrategia. Depende de las personas”, afirmó. Y resumió esa idea con una frase: “Óscar y yo somos quienes recogemos el premio, pero el coro se llama Espina & Delfín”.

La compañía sostiene ese modelo con una plantilla media de más de 400 empleados y una permanencia media superior a los 15 años, un dato que sus responsables vinculan con una forma de organización basada en el conocimiento interno, la estabilidad y la implicación de los equipos.

La innovación es otro de los pilares de la empresa. En junio de 2025 inauguró en Santiago un nuevo laboratorio de análisis de aguas, con una inversión cercana a los tres millones de euros y acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación. La instalación puede analizar hasta 200 parámetros químicos y microbiológicos, lo que permite a Espina & Delfín ganar autonomía, rapidez y capacidad de respuesta ante ayuntamientos, empresas públicas y clientes privados.

La apuesta tecnológica se extiende también a la digitalización. Espina & Delfín fue la única empresa gallega que obtuvo en solitario financiación en la primera convocatoria del PERTE de Digitalización del Agua, dentro de un programa estatal dotado con 200 millones de euros para 30 proyectos en todo el país.

El jurado, formado por los miembros del Consejo de Administración del Club Financiero de Santiago, eligió a Espina & Delfín por unanimidad. Con este reconocimiento, la compañía se suma a una lista de premiados en la que figuran nombres y empresas como Jealsa, Pérez Rumbao, EGASA, UROVESA, Congalsa, Castrosua, Abanca, El Correo Gallego, HM Hospitales, Sabadell Gallego, Limpiezas Salgado y Grupo Agrelo.

Rosa Blanca Rodríguez aseguró que el futuro de la empresa pasa por seguir creciendo de forma rentable y sostenible, con calidad, excelencia e impacto positivo en las comunidades en las que trabaja. La compañía afronta así una nueva etapa con el mismo punto de partida que la vio nacer en Compostela: hacer del agua un servicio esencial, pero también un motor de innovación empresarial.