La compañía gallega Castrosua presenta en Las Palmas su solución eléctrica para cercanías

El Grupo Castrosua lleva al escaparate nacional de la movilidad sostenible uno de sus modelos eléctricos para el transporte de cercanías. La compañía compostelana participa estos días en el 32 Congreso Nacional de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos, ATUC Movilidad Sostenible, que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria bajo el lema “Conectar. Comunicar. Transformar”.

La edición de 2026 del foro centra su programa en la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital de la movilidad, tres ejes que marcan la evolución del transporte público urbano y metropolitano. En el encuentro se dan cita administraciones, empresas tecnológicas, operadores de transporte y compañías vinculadas al sector, entre ellas el Grupo Castrosua.

La presencia de Castrosua en este congreso tiene especial relevancia para la compañía porque expone uno de sus vehículos 75CS, perteneciente a la empresa Global. Se trata de una carrocería low entry, de clase II, desarrollada sobre bastidor eléctrico y concebida para servicios de cercanías.

El modelo 75CS forma parte de la apuesta del grupo gallego por soluciones adaptadas a las nuevas necesidades del transporte de viajeros por carretera, en un contexto marcado por la electrificación, la eficiencia y la mejora de la movilidad colectiva.

La representación de la compañía en Las Palmas de Gran Canaria está integrada por su director general, Javier Rodríguez Vilela; el director comercial, Carlos Alberto Martín Castro; el KAM nacional, Alberto Liñares Arán; y la gerente de Insucar, Inés López Martel.

Con su participación en el Congreso Nacional de ATUC, Castrosua refuerza su presencia en uno de los principales foros del sector y sitúa su modelo 75CS en un escaparate especializado en innovación, sostenibilidad y transformación digital aplicada al transporte público.