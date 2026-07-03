Galicia, motor lácteo español con el peor precio: produce el 42% y cobra menos que nadie

Galicia sostiene buena parte del mapa lácteo español, pero sus ganaderos siguen cobrando la leche más barata del país. La comunidad produjo en mayo el 42% de toda la leche entregada en España, pero el precio medio que percibieron sus explotaciones volvió a caer hasta los 45,5 céntimos por litro, el dato más bajo entre las comunidades y más de dos céntimos por debajo de la media estatal, situada en 47,7 céntimos.

El nuevo descenso llega después del desplome registrado en abril, cuando los nuevos contratos aplicaron un recorte de seis céntimos por litro. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, el precio medio en Galicia bajó en mayo medio céntimo más, desde los 46,1 céntimos del mes anterior hasta los 45,5.

La caída es aún más acusada si se compara con marzo, cuando el litro se pagaba de media a 52,4 céntimos. En apenas dos meses, las explotaciones gallegas han perdido casi siete céntimos por litro, un recorte que Unións Agrarias ya había cifrado en abril en unos 3.500 euros menos por productor, de media.

El contraste territorial agrava la lectura. Mientras Galicia se queda en 45,5 céntimos, la media española alcanza los 47,7 y Asturias, una comunidad vecina y también con peso ganadero, roza los 50 céntimos por litro. La comunidad que más leche produce es, al mismo tiempo, la que soporta los precios más bajos.

Menos ganaderos, más producción

La caída de precios coincide además con una nueva reducción del número de productores con entregas. En mayo quedaban en Galicia 4.834 ganaderos, 16 menos que el mes anterior. El dato prolonga el ajuste de un sector que lleva años concentrando producción en menos explotaciones.

Esa concentración se observa también en el volumen entregado. Pese a la pérdida de ganaderos, la producción repuntó en mayo hasta las 276.349 toneladas, casi 7.000 más que en abril. Galicia mantiene así su papel dominante en el sector lácteo nacional, con más de cuatro de cada diez litros producidos en España.

El problema para las explotaciones es que ese liderazgo productivo no se traduce en mejores precios. Al contrario, los últimos datos sitúan a los ganaderos gallegos en la parte baja del mercado justo cuando aumentan las entregas y cuando el sector alerta del impacto de los recortes sobre la rentabilidad.

El hundimiento de los precios vuelve a colocar al lácteo gallego ante una paradoja conocida: producir más que nadie, pero cobrar menos que nadie. Una situación que estrecha los márgenes de las granjas y añade presión a un sector estratégico para el rural, especialmente en provincias como Lugo y A Coruña, donde la leche sigue siendo una de las principales actividades agrarias.