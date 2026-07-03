Galicia recibe 514 millones de euros en devoluciones del IRPF para casi 780.000 contribuyentes

La Agencia Tributaria había devuelto hasta el pasado jueves 9.362 millones de euros a 12,95 millones de contribuyentes que solicitaron devolución en la declaración del IRPF de 2025. De esa cantidad, 514 millones corresponden a 780.000 personas en Galicia. Hasta esa fecha, Hacienda había atendido el 79,1% de las solicitudes y abonado el 66,4% de los importes.

La campaña de la renta, que terminó el 30 de junio, cerró con 25,6 millones de declaraciones, un 4,24% más que el año pasado. De ellas, 16,4 millones pedían devolución, por 14.089 millones. También aumentaron las declaraciones a ingresar: fueron 7,5 millones, un 7,79% más, por 24.721 millones, un 19,89% más.

En Galicia, la Agencia Tributaria ha devuelto 513,9 millones, el 68% de los más de 758 millones solicitados. Han cobrado ya 779.630 contribuyentes, el 80% de los 974.000 que pidieron devolución. Por provincias, en A Coruña cobraron 331.665 personas, con 222 millones; en Lugo, 91.184, con 55 millones; en Ourense, 78.473, con 47 millones; y en Pontevedra, 278.308, con más de 189 millones.

En conjunto, en Galicia se presentaron 1.544.650 declaraciones, un 3,46% más, con incrementos en las cuatro provincias. La Agencia destaca también el aumento del uso de los canales digitales: 2,4 millones de declaraciones se presentaron a través de Renta Directa, más del doble que el año pasado, y 880.000 mediante la aplicación móvil.

Además, 1,2 millones de contribuyentes recurrieron al plan telefónico Le Llamamos y 930.000 acudieron a las oficinas. Durante la campaña, el asistente virtual y el informador ofrecieron 1,46 millones de respuestas, mientras que Hacienda envió casi 160.000 cartas para prevenir errores, lo que derivó en 53.700 rectificaciones.