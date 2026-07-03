El Ibex 35 se queda a las puertas de los 19.900 puntos sin el faro de Wall Street

La racha alcista no ha pisado el freno al cierre de la semana, después de que un informe de empleo de EEUU decepcionara al mercado y sembrara dudas sobre la próxima subida de la Reserva Federal (Fed). Con este telón de fondo, el Ibex 35 ha pisado el acelerador y ha cerrado la semana a las puertas de los 19.900 puntos, tras registrar un alza del 0,88%. El resto de los parqués en Europa también han cerrado la semana en verde, a pesar de no contar con la referencia de Wall Street, cerrado este viernes por el Día de la Independencia estadounidense.

El resto de las plazas bursátiles en el Viejo Continente han cerrado con avances. La Bolsa de Fráncfort ha acelerado las subidas hasta registrar un alza del 1%; Londres, un 0,23%; París, un 0,39% y Milán, un 0,74%.

En los mercados de las materias primas, el petróleo ha vuelto a vivir otra jornada por debajo de los máximos registrados a la altura de la guerra con Irán. El barril de Brent, la referencia europea, se ha mantenido en el territorio de los 72 dólares por barril, mientras que la referencia de Estados Unidos ha permanecido cerrado.

Ámbito empresarial

En el ámbito empresarial, Acciona Energía ha informado de que ha completado este viernes la venta de 64 megavatios (MW) hidráulicos en España a White Summit Capital, gestora de infraestructuras para la transición energética, por 66 millones de euros.

De su lado, Unicaja ha comunicado que ha tomado la decisión "irrevocable" de amortizar anticipadamente 'obligaciones verdes' por un importe nominal conjunto de 56,8 millones de euros correspondiente al importe principal en circulación.

También en el ámbito financiero, CaixaBank ha alcanzado una ejecución del 28,78% en la novena semana del programa de recompra de acciones propias que anunció en mayo por un importe de 500 millones.

El IPC subió un 0,8% en mayo

En el plano 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha indicado que el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 0,8% en mayo en relación al mismo mes de 2025, recortando en 3,6 puntos el avance que experimentó en abril.

El fabricante siderúrgico, ArcelorMittal, ha vuelto a liderar las subidas dentro del Ibex 35 este viernes, con una revalorización cercana al 6%. Por detrás se han colocado valores como Acerinox (+3,61%), Cellnex (+2,22%), Acciona (+1,68%) y Acciona Energía (+1,49%). Del lado contrario, los valores más rezagados han sido Rovi (-0,96%), Bankinter (-0,43%) y Amadeus (-0,39%).

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En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1442 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años subía hasta el 3,412%, posicionando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- en los 49,01 puntos.

Fuente: El Periódico