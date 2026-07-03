Oportunidad para ganaderos: la Xunta subasta 44 vacas rubias gallegas con precios de salida de 1.800 euros
La puja pública se celebrará el 10 de julio a las 11:30 horas en el salón de actos del Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
Comprar una vaca de raza rubia gallega a la Xunta será posible la próxima semana. La Axencia Galega da Calidade Alimentaria sacará a subasta pública 44 animales con precios de salida desde 1.800 euros, en un proceso que permitirá revisar antes el ganado en el Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, en A Coruña, y presentar ofertas hasta el 7 de julio.
La subasta corresponde a un lote de vacas de raza rubia gallega pertenecientes a Agacal. Las personas interesadas podrán examinar los animales de forma presencial los días 8 y 9 de julio, en horario de 10.00 a 13.00 horas, y también el 10 de julio, entre las 9.00 y las 11.00 horas, en las dependencias del centro de Mabegondo.
La puja pública se celebrará ese mismo 10 de julio, a las 11.30 horas, en el salón de actos del centro. La inscripción para participar deberá realizarse exclusivamente a través del registro electrónico de la Xunta.
La documentación necesaria para concurrir a la subasta tendrá que presentarse antes de las 14.00 horas del 7 de julio. La información completa sobre el procedimiento está disponible en la página web de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, donde se recogen los requisitos y detalles de la convocatoria.
Con esta venta pública, la Xunta pone en el mercado 44 ejemplares de una de las razas ganaderas más representativas de Galicia mediante un procedimiento de concurrencia abierto a las personas interesadas.
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