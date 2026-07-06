Carmen Lence, entre los 100 líderes empresariales con mejor reputación de España según MERCO

La reputación de una empresa no se construye de un día para otro. Es el resultado de años de trabajo, decisiones coherentes y compromiso con las personas, el territorio y el producto. En ese camino, Grupo Lence acaba de recibir un nuevo reconocimiento en el ranking MERCO 2026, uno de los monitores de referencia en España para medir la reputación corporativa. Su presidenta, Carmen Lence, ha sido incluida entre los 100 líderes empresariales con mejor reputación del país, mientras que la compañía consolida su posición entre las empresas españolas más valoradas.

Carmen Lence ocupa el puesto 95 en el ranking de los 100 líderes empresariales con mejor reputación de España, según la edición 2026 del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, MERCO. Al mismo tiempo, Grupo Lence figura entre las 200 empresas con mejor reputación del país.

Grupo Lence comercializa productos lácteos a través de marcas como Leyma y Río de Galicia / cedida

El reconocimiento también alcanza al ámbito sectorial. La compañía gallega se sitúa entre las 20 mejores empresas del sector de la alimentación a nivel nacional, concretamente en el puesto 19. Este resultado refuerza el peso de Grupo Lence dentro de la industria alimentaria española y, de forma especial, dentro del sector lácteo gallego.

Un reconocimiento que mira al equipo y al territorio

La presidenta de la compañía ha recibido esta inclusión en MERCO como un reconocimiento colectivo. “Formar parte de este ranking es un honor que recibo con enorme agradecimiento y, sobre todo, como representación del trabajo que realizan cada día las personas que forman Grupo Lence”, ha señalado Carmen Lence.

La directiva ha insistido en que la reputación empresarial se construye con hechos y con constancia. “Este reconocimiento pertenece a todo el equipo, porque la reputación se construye con hechos, compromiso y coherencia a lo largo del tiempo”, ha añadido.

Para una empresa familiar, 100% gallega y con una fuerte vinculación al rural, la presencia en este ranking tiene también una lectura territorial. Grupo Lence, con sede en Lugo, es una de las principales compañías lácteas de España y mantiene una relación directa con más de 200 explotaciones ganaderas del rural gallego.

Carmen Lence ha destacado precisamente ese arraigo como una de las claves del modelo de la compañía. “Este reconocimiento tiene un significado especial para nosotros porque pone en valor un modelo empresarial arraigado en Galicia, comprometido con su territorio y con las personas que forman parte de él”, ha afirmado.

La presidenta también ha subrayado que el resultado demuestra que se puede competir al máximo nivel sin perder los valores propios. Según ha explicado, la compañía busca generar riqueza local, contribuir al desarrollo económico y social del entorno y mantener un compromiso estable con el rural gallego.

Qué mide MERCO y por qué importa

MERCO es uno de los monitores de reputación corporativa más reconocidos de España. Con más de 25 años de trayectoria, evalúa la reputación de empresas y líderes a partir de la opinión de diferentes grupos de interés.

Su metodología está auditada de forma independiente y tiene en cuenta valoraciones de directivos, expertos económicos, periodistas de información económica, analistas financieros, académicos, consumidores y empleados, entre otros perfiles.

Por eso, la presencia de Grupo Lence y de Carmen Lence en la edición de 2026 supone un respaldo externo a la trayectoria de la compañía. El ranking reconoce aspectos como la calidad, la innovación, la sostenibilidad, la gestión empresarial y el vínculo con los grupos de interés.

En el caso de Grupo Lence, este reconocimiento llega en un momento en el que la compañía refuerza su papel como una de las principales industrias alimentarias de Galicia. La empresa ha desarrollado su crecimiento manteniendo el foco en la transformación de leche gallega, la cercanía con los consumidores y la colaboración con explotaciones ganaderas de tamaño mediano y pequeño.

Una empresa clave para el lácteo gallego

Grupo Lence nació en 1975 y tiene su sede en Lugo. Es un grupo familiar dedicado a la alimentación cuya principal actividad es la comercialización de productos lácteos a través de marcas propias como Leyma y Río de Galicia.

La compañía cuenta con tres plantas de producción y compra y transforma toda su producción en Galicia. Además, trabaja a diario con más de 200 explotaciones ganaderas del rural gallego, de las cuales el 75% son de tamaño mediano y pequeño.

Por volumen de recogida de leche, Grupo Lence es la segunda empresa de Galicia, lo que la convierte en un actor relevante para el presente y el futuro del sector lácteo gallego.

La entrada de Carmen Lence en el ranking de líderes empresariales y la posición de Grupo Lence entre las empresas más reputadas de España suponen un nuevo impulso para la compañía. También refuerzan su propósito de seguir generando valor sostenible para sus empleados, ganaderos, consumidores y para el conjunto del territorio en el que desarrolla su actividad.