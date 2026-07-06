Galicia rescata startups tecnológicas con proyectos excelentes pero sin crédito estatal con una inversión de 2,6 millones

Tener un buen proyecto innovador no siempre garantiza conseguir financiación. A veces, incluso las iniciativas mejor valoradas quedan fuera de las convocatorias públicas por falta de crédito. Para evitar que eso ocurra con empresas gallegas de base tecnológica, la Xunta destinará 2,6 millones de euros a rescatar proyectos de startups innovadoras que fueron seleccionados en la última convocatoria estatal Neotec del CDTI, pero que finalmente no recibieron fondos por insuficiencia presupuestaria.

El objetivo del Gobierno gallego es dar viabilidad a iniciativas empresariales consideradas excelentes y evitar que se paralicen por falta de apoyo económico. Estas ayudas estarán dirigidas a pequeñas empresas tecnológicas de reciente creación con sede social o centro de trabajo permanente en Galicia.

Las subvenciones, aprobadas por el Consello de la Xunta, cubrirán planes de negocio de startups gallegas que trabajen en productos o servicios innovadores, especialmente en ámbitos prioritarios como la biotecnología, la inteligencia artificial o las tecnologías cuánticas.

Proyectos con calidad reconocida, pero sin crédito suficiente

Las ayudas autonómicas están pensadas para proyectos que ya habían superado una primera criba de calidad en el programa estatal Neotec, gestionado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Sin embargo, estas iniciativas quedaron sin financiación por falta de presupuesto disponible.

Con esta línea, la Xunta busca que los proyectos no se pierdan después de haber demostrado su potencial innovador. En la práctica, se trata de una vía de apoyo para empresas que desarrollan tecnologías o conocimientos vinculados a la actividad investigadora realizada en Galicia.

Las ayudas podrán financiar actuaciones que se desarrollen entre 2026 y 2028. La convocatoria se publicará próximamente en el Diario Oficial de Galicia, y las empresas interesadas tendrán de plazo hasta el 30 de septiembre para presentar sus solicitudes.

Cada proyecto podrá recibir una subvención máxima de 325.000 euros. Las ayudas podrán solicitarse para actuaciones anuales o plurianuales, en función de las características del plan de negocio.

La ciencia también entra en la plantilla

Una de las claves de la convocatoria será el impulso a la incorporación de talento investigador dentro de las empresas. La Xunta primará la contratación de personas con grado de doctor, con el objetivo de reforzar la capacidad de las startups para generar y absorber conocimiento.

Esta medida conecta directamente con uno de los grandes retos del emprendimiento tecnológico: convertir los resultados de la investigación en productos, servicios y soluciones con recorrido en el mercado.

La convocatoria incorpora además una novedad relevante: la financiación de proyectos STEP, vinculados a la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa. Estos proyectos se centran en tecnologías críticas para la competitividad europea, como la biotecnología, la inteligencia artificial y las tecnologías cuánticas.

Estos tres ámbitos forman parte de las áreas de especialización prioritarias para Galicia dentro de su planificación autonómica de investigación e innovación.

Galicia mantiene una línea pionera de rescate

La Axencia Galega de Innovación puso en marcha esta línea de subvenciones hace cinco años para ayudar a que las startups gallegas pudieran competir en mejores condiciones con empresas del resto de España. La iniciativa cuenta con fondos europeos FEDER 2021-2027.

Según la Xunta, Galicia fue pionera en 2021 con este programa de rescate y continúa siendo la única comunidad autónoma que mantiene una línea específica para apoyar proyectos excelentes que quedaron fuera de la financiación estatal por falta de crédito.

Desde su puesta en marcha, el Gobierno gallego ha apoyado a 34 empresas con una inversión de 11,7 millones de euros. Con estos fondos se financiaron más de 220 puestos de trabajo en sectores como las TIC y la biotecnología.

Con la nueva convocatoria, dotada con 2.625.000 euros, la inversión total de la Xunta en estas ayudas alcanzará los 14,3 millones de euros.

Un impulso para el emprendimiento tecnológico gallego

La Xunta enmarca esta medida dentro del Plan gallego de I+D+i 2025-2027, que sitúa el emprendimiento tecnológico como uno de los pilares de la economía del conocimiento.

El programa pretende consolidar empresas de base tecnológica de reciente creación y reforzar el ecosistema gallego de investigación e innovación. La finalidad es que Galicia gane peso como territorio capaz de crear, atraer y hacer crecer startups vinculadas a sectores estratégicos.

En un contexto en el que el programa nacional Neotec recibe muchas solicitudes y no puede financiar todos los proyectos bien valorados, esta línea autonómica funciona como una segunda oportunidad para iniciativas gallegas con potencial.

La apuesta de la Xunta pasa por evitar que la falta de crédito estatal frene proyectos innovadores que pueden generar empleo cualificado, transformar conocimiento en actividad económica y posicionar a Galicia en tecnologías clave para los próximos años.