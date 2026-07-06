Los jóvenes que sostienen el relevo autónomo en el área de Santiago: “Arriesgas todo, te tiras a la piscina”

La comarca de Santiago mantiene prácticamente estable su tejido de trabajadores autónomos, pero esa resistencia esconde un reto de fondo: garantizar el relevo generacional. Según el informe de UPTA correspondiente a mayo de 2026, el área cuenta con 12.791 afiliados al RETA, apenas 24 más que en 2023, y solo 1.741 autónomos menores de 36 años, según una estimación elaborada a partir de los datos provinciales.

El crecimiento tampoco se reparte de forma homogénea. Ames concentra prácticamente todo el avance registrado en la comarca, mientras Santiago pierde ligeramente afiliación y varios municipios permanecen estancados. En la provincia de A Coruña, los menores de 36 años representan solo el 13,6% del total de autónomos, frente al 32,3% que supera los 55 años, una estructura que convierte el relevo en uno de los grandes retos económicos del territorio.

Por municipios, Santiago continúa siendo el principal núcleo económico de la comarca, con 7.225 autónomos en 2026 y el 56,5% del total, aunque baja respecto a los 7.239 afiliados de 2023. El mejor comportamiento corresponde a Ames, que pasa de 2.374 a 2.433 autónomos, con 59 más en tres años. Brión gana 16, hasta los 505, mientras Boqueixón pierde 25, hasta los 421, y Teo, Val do Dubra y Vedra mantienen una evolución prácticamente plana o con ligeras caídas.

En conjunto, la comarca pasó de 12.767 autónomos en 2023 a 12.791 en 2026. La estabilidad confirma que el tejido resiste, pero también que buena parte del territorio carece de impulso suficiente para ganar nuevos trabajadores por cuenta propia.

Ante la ausencia de datos oficiales por edad a nivel municipal, UPTA estima el emprendimiento joven aplicando la distribución por edades del RETA provincial a los totales municipales. Según esa aproximación, el área tendría 1.741 autónomos menores de 36 años: 983 en Santiago, 331 en Ames, 192 en Teo, 69 en Brión, 57 en Boqueixón, 56 en Val do Dubra y 53 en Vedra. Por cada autónomo menor de 36 años habría aproximadamente 2,4 mayores de 55.

Esa brecha tiene reflejo en jóvenes que sí han dado el paso. Francisco Brantuas, de 35 años, abrió Centro Gym en Santiago en 2018, cuando tenía 27. Recuerda que el inicio exigió apoyo familiar, ahorros y financiación. «Tuvimos que pedir ayuda a nuestros padres. También pedimos algo de financiación y, lógicamente, los primeros años no son fáciles», afirma.

El negocio empezó a funcionar, pero después llegó la pandemia. «Nos pegó un palo tremendo a todos y ahí conseguimos aguantar como pudimos», relata. Aun así, resume: «Estamos cómodos, no nos vamos a hacer ricos, pero estamos contentos con lo que nos gusta».

También Alexander Peña, de 25 años, representa ese relevo joven. Abrió su primera barbería, Alex23 Barber, en 2021, cuando tenía 20 años, y ahora cuenta con dos locales en Santiago. Su diagnóstico es directo: «El tema de negocios siempre hay que manejarlo bien, dedicarle tiempo y ser una persona constante».

El comercio, otro aviso

UPTA advierte de que la estabilidad del trabajo autónomo no garantiza por sí sola el futuro del tejido económico. El envejecimiento del colectivo hace necesario impulsar el emprendimiento entre menores de 35 años, facilitar el relevo de negocios viables y consolidar nuevas iniciativas, especialmente en los municipios con menor dinamismo.

En Santiago, la organización vincula el ligero retroceso de autónomos con un estancamiento que también se percibe en la actividad comercial: solo durante el primer semestre del año desaparecieron 60 comercios minoristas. UPTA reclama medidas para reactivar la actividad económica, mejorar la dotación urbana y hacer la ciudad más atractiva para emprender.

Las experiencias de Brantuas y Peña encajan con ese diagnóstico. Ninguno presenta el autoempleo como un camino fácil: hablan de riesgo, financiación, competencia, estacionalidad y necesidad de apoyo. Pero ambos muestran que el relevo existe y que hay jóvenes capaces de abrir negocios, consolidarlos, sostener empleo y pensar en crecer.