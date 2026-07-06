La Xunta declara estratégico el futuro centro de incubación de huevos de Avigal en Friol

Galicia sumará un nuevo proyecto industrial estratégico vinculado al sector agroalimentario. La Xunta ha declarado como Proyecto Industrial Estratégico el futuro centro de incubación de huevos que la empresa Avigal construirá en el municipio lucense de Friol. La iniciativa supondrá una inversión de más de 28 millones de euros y permitirá crear más de una treintena de puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

El Consello evaluó esta mañana la declaración de este proyecto, impulsado por Avícola de Galicia SAU, una compañía integrada en el Grupo Vall Companys. La previsión es que las nuevas instalaciones entren en funcionamiento el próximo año.

El futuro centro de Friol estará diseñado como una planta piloto de alta tecnología. Ocupará una superficie de 12.605 metros cuadrados y tendrá capacidad para producir más de 62 millones de pollitos al año, lo que equivale a alrededor de 1,5 millones de huevos a la semana. Tras el nacimiento y el proceso de incubación, los pollitos serán trasladados fuera de la planta para continuar con la cadena de producción.

Una planta con automatización, robótica y control sanitario avanzado

Las instalaciones incorporarán soluciones tecnológicas avanzadas en digitalización, bioseguridad y automatización. El proyecto incluye el uso de robótica para la gestión de bandejas y el despliegue de vehículos autónomos para mover carros dentro del centro.

Estas soluciones buscan mejorar la eficiencia de los procesos productivos y reforzar la capacidad tecnológica del sector avícola gallego. Al mismo tiempo, permitirán adaptar la actividad a los nuevos estándares de competitividad y sostenibilidad.

La planta también contará con una estación depuradora de aguas residuales, una infraestructura clave para reducir el impacto ambiental de la actividad y garantizar un funcionamiento ajustado a las exigencias actuales.

Uno de los elementos más destacados del proyecto será la incorporación de la llamada bioseguridad 4.0. Este sistema está pensado para minimizar los riesgos de infección mediante flujos de trabajo estrictamente unidireccionales y un sistema de presión positiva del aire.

Con esta tecnología, la empresa busca reducir el riesgo de contaminación cruzada y elevar el estándar sanitario de la instalación a niveles propios de sectores intensivos en control biotecnológico.

Friol, una pieza para cerrar el ciclo productivo en Galicia

El centro de incubación forma parte de una estrategia más amplia de Avigal en Galicia. La compañía prevé desarrollar en la comunidad una inversión total de 40 millones de euros, con el objetivo de integrar la producción de huevo fértil y cerrar el ciclo productivo dentro del territorio gallego.

Esta integración permitiría a la empresa ganar autonomía operativa y reforzar su presencia en una comunidad donde ya mantiene una importante red de actividad. Avigal está asentada en Campañó, en Pontevedra, y pertenece al Grupo Vall Companys, considerado uno de los principales grupos agroalimentarios de España.

La empresa desarrolla desde la década de los sesenta actividades vinculadas a granjas agrícolas y ganaderas. Sus principales líneas de negocio son la crianza de pollo de engorde y la explotación de un matadero avícola para la venta de producto fresco, congelado, despiezado y derivados.

En coordinación con Grupo Sada, también integrado en el Grupo Vall Companys, Avigal gestiona una red de 218 explotaciones de engorde situadas en distintos puntos de Galicia. Para su actividad, ambas compañías mantienen contratos de integración con esas explotaciones, todas ellas ubicadas en la comunidad gallega.

Un nuevo proyecto dentro de la cartera industrial estratégica

Con la declaración del centro de incubación de Friol, Galicia alcanza los 17 proyectos industriales activos considerados estratégicos por el Gobierno gallego. En conjunto, estas iniciativas suman una movilización global de más de 1.700 millones de euros y superan los 3.700 empleos.

Entre los proyectos ya declarados estratégicos figuran la planta de generación, almacenamiento y distribución de hidrógeno verde en Arteixo, promovida por AccionaPlug; la factoría de biometano impulsada por Norbiogas Biometano I en el polígono industrial de Curtis; la nueva planta de productos del mar congelados de Congalsa en A Pobra do Caramiñal; y la ampliación de la fábrica de Urovesa en Valga.

La construcción del centro industrial de incubación de huevos de Avigal en Friol se incluye en el Plan autonómico de impulso y aceleración de proyectos industriales. Este instrumento busca facilitar la implantación y ampliación en Galicia de iniciativas capaces de crear riqueza, generar empleo y fortalecer el tejido empresarial e industrial.

La declaración como proyecto estratégico refuerza la importancia de una instalación que combina inversión, tecnología y actividad agroalimentaria. Para Friol y para el conjunto del sector avícola gallego, el proyecto representa una oportunidad para avanzar hacia una producción más integrada, automatizada y adaptada a los nuevos estándares industriales.