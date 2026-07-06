La Xunta lanza 40 becas de comercio exterior para jóvenes con destinos en mercados clave para Galicia

Trabajar en comercio exterior exige conocer los mercados, dominar idiomas y entender cómo se mueven las empresas fuera de España. Para formar nuevos perfiles especializados en este ámbito, la Xunta de Galicia impulsará una nueva convocatoria de 40 becas de comercio exterior dirigidas a jóvenes menores de 35 años con titulación universitaria. El programa contará con una dotación de cerca de 2,9 millones de euros y permitirá adquirir experiencia práctica en países estratégicos para Galicia, como Estados Unidos, México o Canadá.

El Consello da Xunta autorizó este lunes la nueva convocatoria del programa de adquisición de competencias profesionales en materia de internacionalización empresarial, impulsado por la Consellería de Economía e Industria a través del Igape.

La iniciativa combina formación en Galicia y estancias en el extranjero. Su objetivo es reforzar el talento especializado que necesitan las empresas gallegas para abrir nuevos mercados, consolidar su presencia internacional y mejorar su competitividad.

Quién puede optar a las becas

Las becas están dirigidas a personas menores de 35 años que cuenten con una titulación universitaria superior y acrediten un nivel mínimo de inglés B2.

La duración inicial será de 11 meses, con posibilidad de prórroga por otros 11. De este modo, las personas beneficiarias podrán desarrollar un itinerario formativo amplio, orientado a la práctica profesional y al contacto directo con organismos y empresas vinculados al comercio internacional.

Las estancias se realizarán en entidades de referencia en materia de internacionalización. Entre los destinos formativos figuran las antenas del Igape, oficinas comerciales de España en el exterior, cámaras de comercio, organismos multilaterales, agencias de promoción económica, centros de investigación y empresas con actividad internacional.

Los destinos previstos abarcan países de Europa, América, Asia y África. Esta diversidad permitirá a los beneficiarios conocer de primera mano el funcionamiento de mercados exteriores y adquirir experiencia en entornos profesionales de alto valor añadido.

Una cantera de especialistas para las empresas gallegas

Desde su puesta en marcha, este programa se ha consolidado como una de las principales vías de formación de profesionales gallegos en comercio exterior. Más de 400 personas ya se especializaron a través de estas becas, una cifra que se acercará a las 450 cuando finalice la 17ª edición, actualmente en marcha.

Muchos de estos profesionales desarrollaron su formación o actividad en mercados estratégicos como Estados Unidos, China, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur o Australia.

La Xunta destaca que la demanda de estos perfiles por parte del tejido empresarial confirma el valor del programa. Las empresas gallegas necesitan profesionales con experiencia internacional para detectar oportunidades, participar en misiones comerciales, preparar acciones de promoción exterior y adaptarse a las exigencias de cada mercado.

En un contexto de competencia global, contar con personal especializado en internacionalización puede ser decisivo para que una pyme consiga vender fuera, encontrar socios comerciales o consolidar clientes en otros países.

Becas de hasta 55.500 euros según el destino

La convocatoria se publicará este martes, 7 de julio, en el Diario Oficial de Galicia. A partir de ese momento, las personas interesadas dispondrán de un plazo de un mes para presentar sus solicitudes.

Las becas podrán alcanzar una cuantía de hasta 55.500 euros, en función del destino asignado. El programa se desarrollará durante 2027 y podrá prorrogarse hasta finales de 2028.

Estas ayudas forman parte de la estrategia de la Xunta para impulsar la internacionalización de la economía gallega. El objetivo es combinar la formación de capital humano especializado con el apoyo directo a las empresas que quieren abrirse paso o reforzar su presencia en mercados internacionales.

En esa misma línea, el Igape también promueve programas como Galicia Exporta Empresas y Galicia Exporta Organismos Intermedios, centrados en apoyar acciones de promoción comercial en el exterior.

Además, la Xunta impulsa las iniciativas Foexga, desarrolladas en colaboración con las cámaras de comercio, para facilitar la participación de empresas gallegas en ferias internacionales y misiones comerciales.

Con esta nueva convocatoria, el Gobierno gallego busca sumar una nueva generación de profesionales preparados para acompañar a las empresas en su salida al exterior. Las 40 becas de comercio exterior se presentan así como una puerta de entrada al empleo cualificado y como una herramienta para que Galicia gane presencia en mercados internacionales.