Cuatro municipios gallegos entre los 25 ayuntamientos españoles con la vivienda más barata

Cuatro municipios gallegos, tres de ellos ourensanos, se encuentran entre los 25 ayuntamientos españoles más baratos para comprar casa, según un estudio del portal inmobiliario Idealista que se basa en su informe de precios del segundo trimestre del año. En concreto, se trata de Vilamarín (cuarto lugar), O Covelo, en Pontevedra (décimo tercer puesto); Leiro (décimo sexto) y A Merca (décimo octavo).

Por su parte, el municipio cordobés de Fuente Obejuna se sitúa como la localidad más barata de España para comprar una vivienda durante el segundo trimestre de 2026, con un precio medio de 369 euros por metro cuadrado, en un mercado nacional donde solo dos municipios bajan de la barrera de los 400 euros el metro cuadrado, según un estudio de idealista, basado en su informe de precios del segundo trimestre de 2026. El otro municipio donde el precio se sitúa por debajo de esta barrera (400 euros) es Pedro Muñoz, en la provincia de Ciudad Real, donde el metro cuadrado se sitúa en 377 euros. Ya por encima de este umbral se sitúan Bembibre, en León (441 euros/m2); Vilamarín, en Ourense (450 euros/m2); y Espinosa de los Monteros, en Burgos (456 euros/m2).

A continuación aparecen Argamasilla de Alba (457 euros/m2) y Almodóvar del Campo (468 euros/m2), ambos en Ciudad Real; Arroyo de la Luz, en Cáceres (471 euros/m2); y Quesada, en Jaén (471 euros/m2). También por debajo de los 500 euros se encuentran Campo de Criptana, en Ciudad Real (480 euros/m2); Azuaga, en Badajoz (483 euros/m2); Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real (489 euros/m2); O Covelo, en Pontevedra (490 euros/m2); Peñarroya-Pueblonuevo, en Córdoba (490 euros/m2); y Villanueva del Arzobispo, en Jaén (492 euros/m2).

MUNICIPIOS POR DEBAJO DE LOS 600 EUROS EL METRO CUADRADO

Según el análisis, los siguientes municipios del ranking son Leiro, en Ourense (507 euros/m2); Paterna del Río, en Almería (508 euros/m2); A Merca, en Ourense (528 euros/m2); Abarán, en Murcia (534 euros/m2); El Carpio, en Córdoba (536 euros/m2); Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real (544 euros/m2); San Clemente, en Cuenca (548 euros/m2); Socuéllamos, en Ciudad Real (549 euros/m2); Herencia, en Ciudad Real (552 euros/m2) y Mancha Real, en Jaén (556 euros/m2).

No obstante, el informe destaca que las diferencias de precios entre estas localidades y sus respectivas comunidades autónomas son "notables". Así, el mayor salto se registra en Fuente Obejuna, que es un 87,4% más económico que el precio medio de Andalucía, seguido por el municipio jiennense de Quesada, con una rebaja del 84% respecto a su comunidad, Peñarroya-Pueblonuevo y Villanueva del Arzobispo también frente a Andalucía (-83,3% en ambos casos).

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Por el contrario, las menores brechas autonómicas dentro del ranking de los 25 municipios más baratos corresponden a la comunidad de Castilla-La Mancha, concretamente en la localidad de Herencia frente a su media regional (-50,4%) y en Socuéllamos frente al promedio castellano-manchego (-50,7%).