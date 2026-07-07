El Ibex 35 abre en verde y recupera los 19.700 puntos, con el petróleo al alza

La Bolsa española ha abierto este martes con un alza del 0,17% y recupera el nivel de los 19.700 puntos a pesar de las caídas de las bolsas asiáticas tras las cifras preliminares del segundo trimestre del año publicados por Samsung, mientras el precio del petróleo Brent cotiza con alzas. En concreto, el precio del Brent subía un 1,3%, hasta los 72,9 dólares por barril, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 69 dólares, tras encarecerse un 1,3%.

Este alza del crudo se explica por el hecho de que, en la noche de este lunes, un proyectil de origen desconocido ha impactado contra un buque cisterna, lo que ha provocado un incendio a bordo de la referida embarcación que se encontraba a ocho millas náuticas (unos 14,8 kilómetros) al este de la localidad de Limah, en Omán, y en pleno estrecho de Ormuz.

"Un buque cisterna ha informado de que, mientras navegaba en dirección sur, fue alcanzado por un proyectil desconocido en el costado de babor, lo que provocó un incendio", ha informado el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

En la apertura del mercado, el principal índice español, el Ibex 35, suma 29 puntos, el 0,17%, y se sitúa en 19.709,2 puntos, con lo que registra en lo que va de año un avance del 13,92%.

Los valores que más suben en la apertura son Amadeus, con el 1,66%, Logista, con el 0,72%, y Unicaja, con el 0,68%, mientras que la mayor caída es para ACS, con el 2,26%.

Las principales Bolsas europeas mostraban signo mixto en los primeros compases de la sesión. Así, el FTSE 100 de Londres subía un 0,1% y el parisino CAC 40 un 0,4%, en tanto que el Dax de Fráncfort decrecía un 0,2%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,455%.

Respecto a las divisas, el euro retrocedía en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1427 dólares.

Inditex nombrará consejero a Goirigolzarri

Samsung Electronics espera registrar un beneficio operativo de aproximadamente 89,4 billones de wones (algo más de 51.000 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026, lo que supondría un resultado trimestral récord para el gigante tecnológico surcoreano, espoleado por la demanda de chips vinculada al auge de la IA.

El consejo de supervisión de Volkswagen, el órgano responsable de supervisar y aprobar las decisiones corporativas de la compañía, tiene previsto reunirse este próximo jueves, 9 de julio, para abordar un posible ajuste de hasta 100.000 empleos y el cierre de cuatro fábricas en Alemania con el fin de reducir costes y aumentar "significativamente" su competitividad de aquí a 2030.

La junta general ordinaria de accionistas de Inditex votará este martes el nombramiento del expresidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri, que fue presidente de Caixabank entre 2021 y 2024, como nuevo consejero independiente de la compañía.

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El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará este martes el límite de gasto no financiero -- el llamado techo de gasto-- y los objetivos de estabilidad presupuestaria, para después remitirlo todo a las Cortes Generales para su votación.