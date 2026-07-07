Empresas
La junta de Inditex reelige a seis consejeros e incorpora a Goirigolzarri como independiente
Los accionistas ratifican por otros dos años a seis miembros del consejo de administración, nombran al expresidente de CaixaBank consejero independiente y mantienen a Ernst & Young como auditor de cuentas del grupo
Manolo Rodríguez
La junta general de accionistas de Inditex, celebrado hoy en Arteixo, ha aprobado la renovación, por un periodo de dos años más, de seis de los diez miembros de su consejo de administración.
Los accionistas han respaldado la continuidad de Marta Ortega Pérez como consejera dominical, de Óscar García Maceiras como consejero ejecutivo, de Flora Pérez Marcote como consejera dominical y de las consejeras independientes Denise Patricia Kingsmill, Pilar López Álvarez y Belén Romana García.
La junta también ha dado luz verde al nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, exconsejero delegado del BBVA y expresidente ejecutivo de CaixaBank, como nuevo consejero independiente.
Su incorporación se produce tras la salida de Rodrigo Echenique Gordillo del consejo de administración, lo que obligará además a designar un nuevo consejero independiente coordinador, figura para la que la nueva política de remuneraciones aprobada por los accionistas crea un complemento retributivo específico de 25.000 euros.
Junto a la renovación del órgano de gobierno, la junta ha ratificado la continuidad de Ernst & Young como auditor de cuentas de Inditex y de su grupo para el ejercicio 2026.
La firma volverá a encargarse de verificar las cuentas anuales de la compañía y de su grupo consolidado, uno de los acuerdos que tradicionalmente acompaña a la aprobación de las cuentas y del resto de asuntos de gobierno corporativo en la junta ordinaria de accionistas.
Fuente: La Opinión A Coruña
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