La logística y el transporte buscan trabajadores en Galicia ante el fuerte crecimiento del sector: "Lo fundamental es venir con ganas y actitud"

La dificultad para encontrar trabajadores con la cualificación y habilitación requeridas es un mal común de muchas empresas en diversos sectores en plena crisis por la escasez de mano de obra, pero entre los que más sufren esa carencia de personal en Galicia se encuentra el de la logística y el transporte. La razón es que, si ya de por sí cuesta incorporar gente para nutrir las plantillas, esta rama de actividad está creciendo con fuerza en un escenario en el que el consumidor compra cada vez más productos desde cualquier parte del mundo y las cadenas de suministro están cada vez más internacionalizadas, no solo por el aumento de las exportaciones sino también por la creciente importación de materias primas, lo que dispara los flujos de mercancías y hace que la logística necesite captar cada vez más profesionales. "Todo esto genera una cadena de suministro compleja que hace que las empresas tengan que reforzarse", explica Iago Domínguez, gerente del Clúster da Fundación Loxística de Galicia

¿Cuántos trabajadores precisa o puede precisar en los próximos años este sector? Desde esta asociación señalan que es difícil ofrecer una cifra al respecto, en parte porque hay muchas empresas que, sin formar parte de esta rama de actividad como tal, necesitan personal logístico porque mueven cantidades importantes de mercancía, como pueden ser las cadenas de distribución, las fábricas de bebidas o las bodegas. Lo que sí se sustenta en datos es el repunte del empleo en el sector, que batió en el primer semestre del año un nuevo récord en España con cerca de 1,2 millones de afiliados a la Seguridad Social, sin contar los puestos de trabajo ligados a funciones y departamentos de logística y transporte en otras ramas. De esa cifra de ocupados, unos 60.000 están contratados en Galicia, una cifra que se duplica si se toma ese concepto más global de logística. "La progresión es clara, llevamos varios años creciendo en el entorno del 4 o 5%, tanto en actividad como en personal", destaca Iago Domínguez.

Una plataforma que ayuda a hacer match

Ese crecimiento constante del empleo permite constatar que el sector es hoy en día un yacimiento de oportunidades laborales. Demanda no falta, lo que necesitan las empresas es que haya oferta y, sobre todo, llegar a esos profesionales interesados en desarrollar su carrera en este segmento. Con el objetivo de facilitar el contacto entre empleadores y posibles candidatos, el clúster acaba de lanzar una plataforma de empleo para ayudar en uno de los principales retos de la actividad: la atracción y fidelización de talento. Esta herramienta digital, accesible a través de talento.galicialogistics.com, incluye tanto ofertas de empleo como una base de candidatos para que ambas partes puedan encontrarse, permitiendo a las empresas filtrar en base a las características que buscan en un trabajador.

Durante las primeras horas de funcionamiento incorporó unos 50 currículums y ya favoreció los primeros matches. "Con solo unos días de vida ya ha empezado a dar resultados. Estamos muy contentos", comparte Iago Domínguez, que señala que las primeras ofertas se publicarán a la vuelta del verano.

¿Qué perfiles demanda esta rama de actividad?

El sector busca un amplio abanico de perfiles, desde los niveles formativos más básicos a los superiores. Necesita, por ejemplo, personal para puestos de trabajo en almacén, si bien la mayor demanda se concentra en los técnicos intermedios, profesionales formados en ciclos superiores de transporte y logística y comercio internacional. "La salida profesional es buena y el porcentaje de inserción alto", comenta el gerente del clúster. También se requieren perfiles más avanzados, para puestos de dirección. Y una actividad con fuerte demanda sigue siendo conductor de transporte pesado, un segmento que presenta una barrera de entrada: el coste de la formación.

Ante la falta de personal que existe, Iago Domínguez explica que las empresas están dispuestas a formar a nivel interno a personas que puedan sumarse a los equipos. "Lo fundamental es venir con ganas de trabajar y actitud. Eso es lo primero que se valora", dice. En cuanto a las condiciones, explica que hay puestos muy diversos, y que algunos requieren mayor flexibilidad y disponibilidad ante los picos de actividad. Pero asegura que el sector, consciente de que el sueldo ya no es lo único que mueve a los profesionales sino que valoran más otras cuestiones horarios o conciliación, "intenta adaptar los puestos a los nuevos requerimientos".

Del comercio electrónico a los cambios en las cadenas de suministro

Y es que, sin manos, el sector puede ver limitado su crecimiento, alimentado por dos grandes transformaciones. Por un lado, los cambios en los patrones de consumo de los ciudadanos con el auge del comercio electrónico, que hace que no haya fronteras a la hora de comprar y multiplica los envíos y el movimiento de mercancías, sobre todo de pequeño volumen.

El otro factor que contribuye al bum de la logística son "los cambos en las organizaciones de las cadenas de suministro". Iago Domínguez señala que es más habitual que el tejido productivo compre materias primas a distintas partes del mundo, y productos "semiterminados", de modo que en Galicia se realice "un proceso de aportación de valor" para después continuar el proceso productivo en otras partes del globo antes de la llegada al cliente final.

Además, la comunidad exporta cada vez más, ocupando ya el quinto lugar en el ranking autonómico en España. "Esto también hace que la demanda de personal en este campo sea mayor y eleva las posibilidades de crecimiento", remarca el gerente del clúster.