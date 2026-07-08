La Cámara de Comercio de Santiago refuerza la internacionalización empresarial en la Asamblea Camacoes

Salir al exterior ya no consiste solo en vender en otro país. Para muchas empresas, competir fuera exige entender mercados más complejos, anticipar riesgos y contar con contactos fiables en destino. Con ese objetivo, la Cámara de Comercio de Santiago participa esta semana en Madrid en la Asamblea de Cámaras Oficiales de Comercio Españolas en el Exterior, conocida como Camacoes, un foro clave para reforzar la cooperación internacional y acompañar mejor a las empresas en sus procesos de crecimiento.

El encuentro reúne a la red de cámaras territoriales y a las Cámaras Españolas de Comercio en el Exterior. Su finalidad es mejorar los servicios de apoyo a las compañías, acercar información estratégica y facilitar conexiones que ayuden a afrontar un escenario económico y geopolítico marcado por la incertidumbre.

Foto de familia de la Asamblea de Cámaras Oficiales de Comercio Españolas en el Exterior / cedida

Durante la Asamblea, la secretaria general de la Cámara de Santiago mantendrá reuniones bilaterales con representantes de las cámaras españolas en Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Italia y Portugal. El objetivo es fortalecer la red de apoyo a las empresas de la demarcación y detectar nuevas oportunidades de negocio en mercados relevantes.

Más información y contactos para decidir mejor

La Cámara de Comercio de Santiago enmarca esta participación en un momento especialmente exigente para las empresas. Las tensiones geopolíticas, la transformación tecnológica, los cambios en las cadenas globales de suministro y la aparición de nuevas barreras comerciales obligan a tomar decisiones con más información y mayor seguridad.

En este contexto, la red de Camacoes se presenta como una herramienta útil para acercar conocimiento directo de cada mercado, facilitar contactos empresariales e institucionales y ofrecer apoyo especializado a las compañías que quieren crecer fuera.

La Asamblea se desarrolla durante tres jornadas de trabajo. En ellas, representantes de las cámaras de comercio españolas y de las cámaras en el exterior analizan los retos del sistema cameral en el nuevo escenario internacional.

El programa incluye sesiones sobre gobernanza, cooperación internacional, proyectos europeos y multilaterales, herramientas colaborativas, buenas prácticas en servicios empresariales y estrategias conjuntas para impulsar la competitividad y la internacionalización del tejido productivo.

Internacionalizarse también es reducir incertidumbre

La secretaria general de la Cámara de Comercio de Santiago subraya que la internacionalización ha cambiado. “La internacionalización ya no consiste únicamente en ayudar a una empresa a vender en otro país. Hoy las empresas necesitan comprender un entorno internacional mucho más complejo y cambiante”, señala.

Según explica, las decisiones empresariales están cada vez más condicionadas por factores geopolíticos, tecnológicos, regulatorios o logísticos. Por eso, considera esencial disponer de información fiable, una red de confianza y acompañamiento especializado.

“Nuestro papel como Cámara es precisamente ayudar a las empresas a interpretar ese escenario, reducir la incertidumbre y tomar decisiones estratégicas y económicas con mayor seguridad”, añade.

La representante de la Cámara también destaca el valor de las cámaras españolas en el exterior. A su juicio, esta red permite ofrecer un conocimiento directo de cada mercado, establecer conexiones con socios e instituciones y acercar oportunidades reales de negocio.

Una red presente en 34 países

Las Cámaras Oficiales de Comercio Españolas en el Exterior forman una red de instituciones empresariales presentes en los principales mercados internacionales. Están reconocidas oficialmente por el Estado español y coordinadas por la Cámara de Comercio de España.

Su función es actuar como puente entre las empresas españolas y los mercados de destino. Para ello, ofrecen información estratégica, ayudan a identificar oportunidades de negocio, facilitan la búsqueda de socios comerciales, apoyan la implantación empresarial y favorecen las relaciones institucionales.

En la actualidad, la red está formada por 44 cámaras oficiales presentes en 34 países de Europa, América, Asia, África y Oceanía. Esto la convierte en uno de los principales instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas.

La participación de la Cámara de Comercio de Santiago en esta Asamblea forma parte de su estrategia para consolidarse como aliado de las empresas en todas las etapas de crecimiento. Además de apoyar la salida a mercados internacionales, la institución busca proporcionar información, conocimiento, relaciones y herramientas que permitan al tejido empresarial adaptarse a un entorno global en transformación constante.