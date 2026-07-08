Galicia Avanza busca 15 empresas para su programa de aceleración en mercados exteriores

Vender fuera ya no es solo una opción para muchas empresas gallegas. En sectores cada vez más competitivos, salir al exterior puede marcar la diferencia entre crecer, consolidarse o quedarse limitado al mercado local. Con ese objetivo, acaba de abrirse el plazo de la quinta convocatoria de Galicia Avanza, el programa de aceleración para la internacionalización de pymes gallegas que permitirá seleccionar hasta 15 empresas consolidadas o startups.

La iniciativa está impulsada por la Consellería de Economía e Industria, a través del Igape, y por el Parque Tecnológico de Galicia-Tecnópole, sociedad participada por la Xunta de Galicia. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 25 de julio a través de la página web de Tecnópole.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 25 de julio a través de la página web de Tecnópole. / cedida

El objetivo del programa es que productos o servicios innovadores gallegos, de cualquier sector, consigan o refuercen su presencia en mercados internacionales en el menor tiempo posible.

Qué empresas pueden participar

La convocatoria está dirigida a pequeñas y medianas empresas consolidadas y a startups gallegas con soluciones innovadoras y potencial de crecimiento fuera de España.

A la hora de seleccionar a las beneficiarias, se valorará el potencial de internacionalización de sus productos o servicios, su grado de innovación, el conocimiento del mercado exterior al que quieren dirigirse y sus posibilidades de crecimiento internacional.

También se tendrá en cuenta la capacidad financiera de la empresa, su experiencia previa en el ámbito internacional y su nivel de implicación en la metodología del programa.

Además, la convocatoria primará la presencia de mujeres en las plantillas, incorporando así la igualdad de género como uno de los criterios de valoración.

Ocho meses de apoyo personalizado

Las empresas seleccionadas participarán durante ocho meses en un programa integral de apoyo a la internacionalización. La clave de Galicia Avanza es que cada compañía contará con un itinerario personalizado, adaptado a sus necesidades concretas y al mercado al que quiera dirigirse.

Durante los dos primeros meses, tutores expertos elaborarán un plan de trabajo individual para cada empresa. Ese diagnóstico permitirá definir las necesidades reales de cada proyecto antes de iniciar la fase de ejecución.

En los meses siguientes, el programa contratará proveedores de servicios profesionales para cubrir las áreas identificadas. Las empresas desarrollarán entonces las acciones previstas en su plan y contarán con seguimiento durante todo el proceso.

El apoyo podrá incluir estudios de mercado, estrategia de marketing internacional, adaptación de productos y servicios, protección de marcas, diseños industriales o propiedad intelectual, y estrategia de acceso al mercado.

Más que salir fuera: hacerlo con estrategia

Uno de los valores del programa es que no se limita a abrir una puerta comercial. También busca que las empresas puedan llegar al exterior con una estrategia clara y con herramientas para competir.

Por eso, Galicia Avanza trabajará en la detección de posibles colaboraciones con otras compañías, el acceso a nuevos segmentos de clientes y la captación de financiación externa.

Las empresas participantes también recibirán mentorización, asesoramiento y formación comercial y técnica. Además, podrán acceder a una cartera de consultores expertos en distintas materias relacionadas con las necesidades detectadas en los diagnósticos.

En sus cuatro ediciones anteriores, el programa impulsó la internacionalización de 111 pymes gallegas de sectores muy diversos. La nueva convocatoria busca ampliar esa cifra con otras 15 empresas que quieran dar un salto en mercados exteriores.

Tecnópole, apoyo desde Ourense a empresas innovadoras

El Parque Tecnológico de Galicia, situado en San Cibrao das Viñas, en Ourense, lleva más de tres décadas impulsando el talento, la innovación y el crecimiento empresarial.

Tecnópole cuenta con alrededor de un centenar de empresas tecnológicas y centros de I+D, y desde 2015 gestiona distintas aceleradoras empresariales orientadas al crecimiento y la internacionalización del tejido empresarial.

El parque está participado por la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Economía e Industria y mantiene un compromiso especial con el desarrollo sostenible, la igualdad de género y la divulgación científica.

Con esta nueva edición de Galicia Avanza, la Xunta busca reforzar la presencia exterior de empresas gallegas con capacidad de innovar y competir. La convocatoria ofrece una oportunidad para transformar productos y servicios con potencial en proyectos preparados para ganar mercado más allá de Galicia.