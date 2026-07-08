Grupo Nortempo impulsa la hostelería gallega con su nueva Escuela de Hostelería en Santiago

La hostelería gallega necesita cada vez más profesionales preparados, capaces de responder a un turismo más exigente y a una actividad que se mantiene durante buena parte del año. Con ese objetivo, Grupo Nortempo ha iniciado la actividad de su Escuela de Hostelería en Santiago de Compostela, un nuevo espacio de formación práctica orientado a impulsar talento y reforzar la calidad del servicio en hoteles y establecimientos turísticos.

La escuela nace en un contexto en el que el turismo en Galicia tiene un peso clave en la economía y en el empleo. La compañía busca formar perfiles cualificados que puedan incorporarse al sector con conocimientos técnicos, actitud de servicio y capacidad para ofrecer experiencias diferenciales al visitante.

Desde Nortempo explican que el proyecto quiere formar “con los pies en el suelo y la mirada puesta en lo que el sector realmente necesita”. La iniciativa responde a uno de los grandes retos actuales de la hostelería: la dificultad para encontrar personal preparado para asumir las exigencias de un servicio de calidad.

Formación práctica para un sector con alta demanda

La nueva Escuela de Hostelería de Nortempo se plantea como un espacio de aprendizaje ligado a la realidad diaria del sector. Su objetivo no es solo cubrir puestos, sino preparar profesionales capaces de adaptarse a los ritmos, procesos y necesidades de hoteles y empresas turísticas.

En una comunidad con una oferta turística diversa durante todo el año, contar con equipos formados resulta fundamental para sostener la competitividad, responder a los picos de actividad y mejorar la experiencia del cliente.

El proyecto también se dirige a personas que ya trabajan en el sector y necesitan actualizar sus competencias. La escuela ofrecerá formación para el reciclaje profesional, incorporando nuevos procesos, sistemas y herramientas digitales que permitan mejorar la eficiencia y la calidad del servicio.

Entre esas herramientas figura Hoxtelia, una aplicación de desarrollo propio de Grupo Nortempo para la gestión de habitaciones en hoteles. La compañía quiere acercar este tipo de soluciones a los profesionales para facilitar una hostelería más organizada, ágil y adaptada a las demandas actuales.

Más que técnica: actitud y cultura del detalle

La propuesta formativa no se limitará a enseñar habilidades técnicas. Nortempo destaca también la importancia de la actitud, la cultura del detalle y la vocación de servicio, elementos que pueden marcar la diferencia entre una atención correcta y una experiencia memorable para el cliente.

“Desde Grupo Nortempo creemos firmemente que el talento no aparece, se forma; y también que, si el talento no se cuida, se va”, señalan desde la compañía.

Con esta filosofía, la escuela aspira a convertirse en un punto de encuentro para atraer, formar y activar a personas que quieran crecer en un sector exigente, pero con oportunidades de desarrollo profesional.

La apertura de este espacio en Santiago refuerza la apuesta de Nortempo por la formación como herramienta de transformación del empleo. También conecta con una necesidad concreta del tejido empresarial: contar con personas preparadas para mantener estándares de calidad en un mercado turístico cada vez más competitivo.

Nortempo refuerza su apuesta por el talento

Grupo Nortempo cuenta con más de 35 años de trayectoria en el ámbito de la gestión de recursos humanos. La compañía ofrece servicios de trabajo temporal, selección, formación, consultoría, outsourcing, headhunting y Centro Especial de Empleo.

El grupo tiene una plantilla de unas 500 personas empleadas y más de 50 centros de trabajo en ocho países. Desde esa estructura, acompaña a empresas en la mejora de su eficiencia y productividad en la gestión integral de personas.

Con la puesta en marcha de su Escuela de Hostelería en Galicia, Nortempo busca reforzar la profesionalización de un sector estratégico para la comunidad. La iniciativa pretende ayudar a que hoteles y empresas turísticas encuentren perfiles cualificados y, al mismo tiempo, ofrecer nuevas oportunidades a quienes quieren acceder o crecer dentro de la hostelería.