Rueda recibe en Monte Pío a la cúpula de SAIC coincidiendo con el primer desembarco de MG en Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recibió en Monte Pío a una delegación de alto nivel del grupo chino SAIC, propietario de la marca MG, en la jornada del primer desembarco de vehículos vinculados al proyecto industrial que la compañía prevé desarrollar en Galicia.

Rueda estuvo acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en el encuentro con el vicepresidente de SAIC, Wu Bing, y el deputy general manager of SAIC Motor Passenger, Shi Lei. La reunión sirvió para reforzar el respaldo institucional de la Xunta a una iniciativa considerada estratégica para Ferrolterra, As Pontes y el conjunto del tejido industrial gallego.

Este miércoles, el puerto exterior de Ferrol recibió los primeros vehículos MG asociados a este proyecto. El buque portavehículos Anji Forever atracó a primera hora de la mañana de este miércoles en Caneliñas, tras completar una travesía de más de un mes desde China con más de 700 automóviles a bordo.

La llegada del Anji Forever supone el primer movimiento operativo de SAIC en Galicia. El buque atracó en el puerto exterior de Ferrol a las 07.15 horas con apoyo de dos remolcadores y sin incidencias. Durante la jornada comenzaron las labores de descarga de los vehículos, que serán trasladados a una campa logística de unos 19.000 metros cuadrados antes de su distribución por carretera a la red de concesionarios de MG en todo el Estado.

Acto institucional este jueves

La dimensión institucional del desembarco continuará este jueves, a las 12.00 horas, con la participación de Alfonso Rueda y María Jesús Lorenzana en el acto institucional de recepción del primer buque portavehículos de SAIC. La cita se celebrará en el salón de actos del Edificio Prioriño, en el puerto exterior de Ferrol, y contará con intervención abierta a los medios.

La escala tiene también un valor de prueba para el futuro despliegue de la compañía. SAIC prevé consolidar una operativa mensual en Ferrol mediante la llegada de un buque portavehículos cada mes, lo que permitiría utilizar Caneliñas como centro logístico temporal para la entrada y distribución de vehículos MG.

El proyecto industrial del fabricante chino contempla la construcción de una planta en Caneliñas, junto al puerto exterior de Ferrol, y un centro productivo en As Pontes, en las antiguas instalaciones de Einsa adquiridas recientemente por la Xunta. El plan incluye además una zona de apoyo empresarial en Mandiá, próxima a la rada exterior.

La iniciativa aspira a generar hasta 2.300 empleos y alcanzar una producción de unos 120.000 vehículos al año cuando esté plenamente desarrollada. Para Galicia, el desembarco de los primeros MG supone un paso visible en una operación llamada a reforzar el peso de la comunidad en la nueva automoción europea.

MG se ha convertido en la marca de referencia de SAIC para su expansión internacional. El grupo chino busca consolidar su presencia en Europa en un momento marcado por la electrificación, la competencia de los fabricantes asiáticos y la necesidad de contar con una red industrial y logística más próxima al mercado comunitario.

Con la reunión en Monte Pío, el desembarco en Caneliñas y el acto institucional previsto para este jueves en el Edificio Prioriño, el proyecto de SAIC entra en una nueva fase en Galicia, combinando respaldo político, prueba logística y planificación industrial.