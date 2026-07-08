Las vacas autóctonas amenazadas de Galicia tendrán por primera vez sus propios premios

Detrás de cada raza autóctona hay mucho más que una forma distinta de producir carne. Hay patrimonio genético, paisaje, cultura rural y explotaciones que mantienen vivo un modelo ganadero ligado al territorio. Con ese objetivo, la Consellería do Medio Rural convoca por primera vez unos premios destinados a reconocer la excelencia del trabajo de los criadores de razas bovinas autóctonas amenazadas de Galicia.

La convocatoria, publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia, busca poner en valor la labor de las granjas que crían vacas Cachena, Caldelá, Frieiresa, Limiá y Vianesa. La iniciativa se desarrolla en colaboración con la Federación de Razas Autóctonas de Galicia, Boaga.

El objetivo de estos galardones es distinguir a los ganaderos que contribuyen al mantenimiento de estos recursos zoogenéticos, a la producción sostenible de carne de calidad y al cuidado del bienestar animal.

Cinco razas y tres tipos de premios

Los premios se estructuran en cinco categorías, una por cada raza bovina autóctona amenazada. De este modo, habrá reconocimientos específicos para criadores de Cachena, Caldelá, Frieiresa, Limiá y Vianesa.

Dentro de cada categoría se concederán tres tipos de galardones: Excelencia Ganadera, Legado y Vigor, e Identidad y Semilla de la Raza.

El premio de Excelencia Ganadera estará dirigido a explotaciones que figuren de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas, REGA. Para optar a este reconocimiento deberán contar con un censo mínimo de 10 vacas nodrizas, participar en el programa de cría de la raza al cierre del ejercicio y acreditar una antigüedad mínima de cinco años.

Con este apartado, Medio Rural quiere reconocer la gestión de las granjas que mantienen una actividad estable y comprometida con la conservación de estas razas.

Vacas veteranas y nuevas promesas

El premio Legado y Vigor mantiene los mismos requisitos de elegibilidad para las explotaciones, pero se divide en dos categorías de élite.

La primera es la de Vacas de Vida, con la que se identificarán animales de más de 15 años que cuenten, como mínimo, con 12 partos registrados en su historial productivo. Esta categoría busca valorar la resistencia, la longevidad y el legado genético de los ejemplares.

La segunda categoría es la de Vacas 2+3 o Nuevas Promesas. En este caso, se evaluarán vacas activas con un mínimo de dos partos, cuyo primer parto se produjera entre los 20 y los 24 meses de edad, y que mantengan un intervalo medio entre partos de entre 12 y 12,8 meses.

Este reconocimiento permite destacar tanto a los animales veteranos como a aquellos ejemplares jóvenes que pueden tener un papel relevante en el futuro de la raza.

ADN para proteger la identidad de la raza

El tercer premio, Identidad y Semilla de la Raza, se centrará en la proporción del rebaño activo que cuente con reproductores con ADN comprobado.

La puntuación será mayor cuanto más alto sea el porcentaje de animales con verificación genética. Además, el índice podrá incrementarse por la presencia de reproductores con ADN verificado en los últimos cinco años.

Este apartado refuerza la importancia del control genético para conservar la identidad de cada raza y garantizar su continuidad. En razas amenazadas, la trazabilidad y la selección de reproductores son herramientas clave para evitar la pérdida de diversidad genética.

Un apoyo más a la recría de razas amenazadas

La convocatoria de estos premios se suma a otras medidas de apoyo a las razas autóctonas. Medio Rural mantiene abierto, por segundo año consecutivo, el plazo para solicitar las ayudas destinadas a la recría de razas autóctonas de rumiantes amenazadas.

Estas ayudas cuentan con un presupuesto de 390.000 euros y buscan reforzar el apoyo a los ganaderos que apuestan por preservar el patrimonio genético y productivo de Galicia.

El plazo de solicitud estará abierto hasta el 3 de agosto.

Con estos nuevos premios, la Xunta busca dar visibilidad a un trabajo que muchas veces queda fuera del foco. La cría de razas como la Cachena, la Caldelá, la Frieiresa, la Limiá o la Vianesa no solo mantiene animales singulares, sino que también ayuda a conservar paisaje, actividad económica y cultura ganadera en el rural gallego.