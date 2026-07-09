Aegama distingue a Luis de Valdivia con el premio Empresario Gallego del Año

El presidente de Ecoener, Luis de Valdivia, ha sido distinguido con el premio Empresario Gallego del Año en Galicia, otorgado por la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid, Aegama, en reconocimiento a una trayectoria de casi cuatro décadas impulsando desde Galicia un modelo empresarial pionero en energías renovables y comprometido con la creación de valor sostenible.

El acto se celebró en la Isla de A Toxa ante más de 200 empresarios, directivos y representantes institucionales. Durante su intervención, Valdivia reivindicó el papel del empresario en un entorno marcado por la aceleración tecnológica, la incertidumbre geopolítica y los continuos cambios regulatorios, y defendió la necesidad de mantener una visión de largo plazo sin renunciar a la capacidad de adaptación.

“En mi sector, las energías renovables, tenemos una disrupción tecnológica cada seis meses”, señaló el presidente de Ecoener. Valdivia puso en valor los casi 38 años de historia de la compañía y recordó que “solo el diez por ciento de las empresas superan los 30 años de vida”.

Crecer desde Galicia

Valdivia destacó el compromiso de Ecoener con Galicia, donde la compañía mantiene su sede y el centro de sus decisiones estratégicas pese a su proceso de internacionalización. “Como os podéis imaginar, el sitio natural para nuestra empresa sería marcharnos a Madrid, pero hemos querido permanecer en Galicia porque amamos nuestra tierra y queremos contribuir a su progreso y desarrollo”, afirmó.

El presidente de Ecoener señaló también algunos de los obstáculos que afrontan las compañías gallegas, entre ellos las dificultades logísticas y la atracción de talento. Aun así, defendió la capacidad de la empresa para crecer desde Galicia con una visión de largo plazo.

Subrayó además que Ecoener mantiene desde sus inicios una forma propia de desarrollar proyectos renovables, basada en la integración social y ambiental, incluso a costa de reducir parte de la rentabilidad. “Esto lo hacemos desde que nacimos como empresa en el año 1988, cuando no se hablaba de ecología, sostenibilidad o energías renovables”, añadió.

Ese enfoque ha sido reconocido a nivel internacional con distinciones como la máxima calificación climática de Standard & Poor’s Global Ratings y la presencia de Ecoener entre las empresas energéticas con mejor reputación de España, según el ranking Merco Empresas.

El presidente de Ecoener agradeció el reconocimiento otorgado por Aegama y destacó el valor de recibirlo de otros empresarios. “Que te den un premio es una alegría, pero que te lo den tus compañeros de profesión tiene un mayor valor”, afirmó.

Ecoener es una multinacional española especializada en energías renovables, con 37 años de experiencia en el desarrollo de proyectos que buscan una integración ambiental y social y generar un impacto positivo en las comunidades. Desde un enfoque industrial, controla todas las fases del negocio, desde la promoción y el diseño hasta la construcción y gestión de centrales hidroeléctricas, parques eólicos, plantas solares fotovoltaicas y proyectos de almacenamiento.

La compañía tiene presencia en doce países de Europa y América a través de sus proyectos en operación y construcción y de sus oficinas de desarrollo de negocio.

Reconocimiento al empresario gallego en el exterior

En el mismo acto, Aegama concedió el premio Empresario Gallego del Año en el Exterior a David Sánchez-Tembleque, socio director de Alsis Funds.

Los premios al Empresario Gallego del Año, organizados por Aegama en A Toxa, reconocen anualmente la excelencia empresarial, el compromiso con la sociedad y la capacidad de generar impacto económico sostenible de empresarios y directivos gallegos, tanto en Galicia como en el exterior.

Estos galardones forman parte del Encuentro Internacional de Empresarios Gallegos, uno de los principales foros de reunión de la comunidad empresarial gallega dentro y fuera de España. La duodécima edición reunió en la Isla de A Toxa a más de 200 empresarios, directivos y representantes institucionales.