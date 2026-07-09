El Consejo General de Graduados Sociales carga contra Feijóo: “Las relaciones laborales no deben bañarse de un debate político”

El presidente del Consejo General de Graduados Sociales, Joaquín Merchán, ha exigido este jueves despolitizar el debate sobre las bajas laborales en respuesta a las declaraciones del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo sobre el aumento del absentismo laboral. “Tenemos a 1,2 millones de personas enfermas y estamos ante una situación de trinchera política”, ha manifestado Merchán. “Este debate no debería ser político, debería ser un debate técnico", ha sostenido.

Además, ha pedido cautela a la hora de hablar sobre las personas trabajadoras y las empresas. “Las relaciones laborales de un país no se deben basar en un debate político porque son inflamables”, ha advertido. “Las condiciones laborales, más que el absentismo, afectan las bajas por enfermedad”.

Las declaraciones del órgano —en el marco de su último informe elaborado con la Fundación Justicia Social, 'Absentismo en España: un desequilibrio entre derechos laborales y productividad'— llegan dos días después de que el líder del PP calificara el aumento del absentismo de “cáncer” y cuestionara que algunos trabajadores perciban el mismo salario durante una baja médica, palabras que han provocado fuertes críticas por parte de sindicatos y miembros del Gobierno.

El estudio arroja que el absentismo ya no se puede explicar únicamente por el fraude o por un supuesto abuso de las bajas médicas, sino por una combinación de factores demográficos, sanitarios y laborales. Entre ellos, el envejecimiento de la población activa, el aumento de los trastornos de salud mental, que ahora representan el 20,3% del total de las bajas, o las listas de espera en el sistema sanitario. El absentismo ha alcanzado una tasa del 5,5% sobre el total de afiliados en 2025 y los procesos inciados se han disparado un 14,4% desde 2023, según el análisis.

La tesis central del análisis es que el incremento del absentismo responde al aumento del número de bajas iniciadas y no a la una mayor duración de estas, que se mantienen estable. Como respuesta, el Consejo aboga por reforzar la prevención, mejorar la coordinación entre la Seguridad Social, las mutuas y los servicios de salud para avanzar hacia modelos de reincorporación progresiva tras las bajas de larga duración, en lugar de centrar el debate en recortes de prestaciones. "Los agentes sociales, las empresas y el legislador deben abandonar la polarización ideológica que reduce el absentismo a 'fraude' y asumir que se requiere una intervención técnica", concluye.

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Las patalogías prevalentes

El estudio halla que entre el 65% y el 70% del absentismo estructural se concentran en tres patalogías. Las patalogías osteomusculares concentran el 45,5% de las bajas por contingencias comunes, es decir, las derivadas de enfermedades o accidentes no laborales. Su incidencia ha repuntado un 25% en los últimos seis años. Le siguen los trastornos mentales (20,3%) que el Consejo vincula al estrés o el sindrome de burnout en el entorno laboral.

Fuente: El Periódico