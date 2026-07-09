Galicia impulsa su oferta hotelera con 33 proyectos y 1.861 habitaciones en desarrollo

Galicia mantiene una intensa actividad en el desarrollo y transformación de su oferta hotelera. Según la nueva edición de The Hotel Property Telescope 2026, elaborado por EY-Parthenon, la comunidad suma actualmente 33 proyectos entre nuevos desarrollos y reformas, que representan 1.861 habitaciones vinculadas a procesos de creación o transformación de oferta.

De este total, 24 proyectos corresponden a nuevas iniciativas hoteleras, con 1.219 habitaciones en pipeline, mientras que otros 9 proyectos están asociados a actuaciones de reforma y reposicionamiento, que afectan a 642 habitaciones. Esta combinación refleja un mercado que continúa creciendo a través de nuevos desarrollos sin renunciar a la modernización de la oferta existente.

Los datos ponen de manifiesto el dinamismo del sector hotelero gallego en un contexto en el que los destinos capaces de combinar identidad propia, diversidad de producto y capacidad de adaptación siguen concentrando el interés de operadores e inversores.

“Galicia reúne varios de los factores que actualmente están impulsando el interés inversor por el sector hotelero: una demanda turística cada vez más segmentada, una creciente proyección internacional y una oferta con recorrido para seguir evolucionando a través de nuevos desarrollos y procesos de reposicionamiento”, señala Álvaro Monreal, director de Strategy and Transactions de Real Estate en EY Parthenon.

Nueva oferta y hoteles de categoría superior

En el ámbito de los nuevos desarrollos, Galicia cuenta con 24 proyectos hoteleros que suman 1.219 habitaciones previstas. La futura oferta se distribuye entre diferentes categorías y tipologías de establecimiento, lo que refleja la amplitud y heterogeneidad del mercado turístico gallego.

Los establecimientos de 4 y 5 estrellas reúnen 9 proyectos y 588 habitaciones, cerca de la mitad de toda la capacidad actualmente identificada en pipeline. En concreto, los hoteles de 4 estrellas suman 5 proyectos y 330 habitaciones previstas, mientras que los establecimientos de 5 estrellas concentran 4 proyectos y 258 habitaciones.

Esta distribución confirma el protagonismo de los establecimientos de categoría superior dentro de una oferta cada vez más diversa y adaptada a segmentos de demanda específicos.

Junto al desarrollo de nueva capacidad, Galicia también registra una destacada actividad de reforma hotelera. Según el informe, la comunidad cuenta con 9 proyectos de renovación que afectan a 642 habitaciones.

Las actuaciones se concentran principalmente en establecimientos de categoría media-alta. Los hoteles de 4 estrellas reúnen 4 proyectos y 327 habitaciones en proceso de modernización, mientras que los establecimientos de 3 estrellas suman 2 proyectos y 84 habitaciones. Además, la comunidad registra actuaciones de renovación en otras categorías, reflejando el esfuerzo del sector por actualizar la oferta y adaptarla a las nuevas exigencias del mercado.

La renovación de activos se consolida así como una herramienta clave para mejorar la competitividad de los establecimientos, reforzar la experiencia del huésped y prolongar el atractivo de la oferta hotelera existente.

En palabras de Pelayo Novoa, socio responsable de las oficinas de EY en Galicia, “los destinos con mayor recorrido en los próximos años serán aquellos capaces de combinar crecimiento turístico con equilibrio territorial”. A su juicio, Galicia cuenta con una ventaja diferencial gracias a la diversidad de productos y territorios que conviven dentro de la comunidad.

España mantiene el pulso inversor

El comportamiento de Galicia se enmarca en un contexto favorable para el conjunto del mercado hotelero español. Según The Hotel Property Telescope 2026, España consolida su posición como uno de los destinos hoteleros más atractivos de Europa, con una inversión de 2.400 millones de euros durante el primer semestre de 2026, a pesar de la desaceleración registrada en otros mercados europeos.

EY-Parthenon subraya que el actual ciclo hotelero español no responde a una dinámica especulativa ni a una situación de sobreoferta, sino a factores como el crecimiento del gasto turístico, la recuperación del visitante internacional, la progresiva desestacionalización de la demanda y la capacidad de los activos mejor posicionados para incrementar ingresos a través del precio y la mejora del producto.

El informe identifica además una creciente sofisticación del mercado. El capital nacional representa aproximadamente el 65% de la inversión hotelera, mientras que family offices, patrimonialistas e inversores especializados ganan protagonismo en un entorno en el que las operaciones son cada vez más selectivas y la financiación continúa disponible, aunque bajo criterios más exigentes.

El sector hotelero sigue siendo uno de los principales receptores de financiación dentro del mercado inmobiliario español, con cerca del 45% de la nueva financiación concedida en 2025, una muestra de la confianza que mantiene entre entidades financieras e inversores.