Galicia participa en el proyecto Ecopest Tech Solutions III que revoluciona el control de plagas urbanas

El proyecto Ecopest Tech Solutions III, en el que participa el ecosistema biotech de Galicia a través del Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida, Bioga, y que lidera el Clúster onTech Innovation, concluye su tercera y última fase con avances tecnológicos y científicos orientados a un control más sostenible de las plagas urbanas.

Esta última etapa, iniciada en agosto de 2025, permitió testar en condiciones de laboratorio los biopesticidas con mayor potencial y desarrollar sistemas de vigilancia remota aplicados a diferentes plagas, como ratas y cucarachas. La iniciativa, financiada por el Ministerio de Industria y Turismo, nació con el objetivo de revolucionar el uso sostenible de biocidas y completa ahora su desarrollo tras tres años de trabajo colaborativo.

El balance del proyecto confirma la consolidación y ampliación de los avances alcanzados en fases anteriores. Ecopest Tech Solutions ha trabajado en el desarrollo de soluciones tecnológicas y científicas para el control sostenible de plagas urbanas, con el objetivo de proteger la salud humana, la salud animal y el medio ambiente mediante herramientas más seguras y eficaces.

De la monitorización al cribado de moléculas

La primera fase del proyecto sirvió para definir estrategias, compuestos y tecnologías vinculadas al uso de biocidas en el control de plagas. El objetivo era avanzar hacia formulaciones y soluciones que permitieran actuar en entornos urbanos de una forma más segura, eficaz y respetuosa con el medio ambiente.

En la segunda fase se desarrolló un sistema de monitorización de roedores que incorporó innovaciones en análisis de imagen, mejoras en trampas y una plataforma IoT para el control y la toma de decisiones. Esta etapa también permitió avanzar en el cribado de moléculas con potencial biopesticida, con el fin de identificar las más prometedoras y seguras.

La tercera fase, ahora finalizada, ha llevado esos avances a nuevas pruebas y desarrollos. El proyecto ejecutó ensayos de laboratorio con mosquitos adultos y larvas empleando los compuestos más prometedores. Además, el sistema de monitorización se entrenó también para cucarachas, ampliando así su posible aplicación a otras plagas urbanas.

Otro de los resultados de esta última etapa es el desarrollo de un asistente virtual, denominado Agente Ecopest, concebido para guiar en la selección de los productos más adecuados en el uso de control de plagas.

Ecopest Tech Solutions III se enmarca en el programa de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras, AEI, y confirma cómo la colaboración entre entidades con perfiles complementarios puede generar soluciones de valor tecnológico con impacto directo en la salud pública y en el medio ambiente urbano.

El consorcio multidisciplinar está coordinado por onTech Innovation y cuenta con la participación de Bioga, Athisa Medioambiente, Nazaríes Intelligenia, Cactus y la Fundación MEDINA. Cada entidad aporta su experiencia en áreas clave como medio ambiente, comunicación, transferencia de conocimiento y biotecnología.

La combinación de conocimiento científico, capacidad tecnológica y experiencia industrial ha sido uno de los ejes del proyecto a lo largo de su ejecución. Esa colaboración permitió abordar el control de plagas urbanas desde distintas perspectivas, incorporando tanto soluciones digitales como avances en compuestos biopesticidas.

Transferencia hacia el sector y la formación

El proyecto también tuvo presencia en algunos de los principales encuentros de innovación del país. onTech Innovation presentó sus avances en el Foro Transfiere, celebrado en Málaga, una cita de referencia en divulgación científica y transferencia tecnológica.

En mayo de 2026, Ecopest acudió a Galicia Biodays 2026, celebrado los días 6 y 7 de mayo en el Auditorio Mar de Vigo. Allí participó mediante un póster científico-técnico expuesto ante más de 1.000 asistentes del ecosistema biotech, healthtech y de innovación del Espacio Atlántico Europeo.

La iniciativa incorporó además una dimensión formativa. En abril de 2026, el proyecto organizó un encuentro online para el alumnado del módulo de Control de Organismos Nocivos del Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico de Santiago. La sesión, titulada Hacia nuevas soluciones científicas para una protección sostenible de la salud, fue impartida por Mikel Alexander González, responsable de Entomología e Innovación del Grupo SASTI.

Ese encuentro permitió acercar la innovación al entorno de la formación profesional y potenciar el intercambio entre el ponente y el alumnado. Con ello, Ecopest reforzó también su vertiente de transferencia de conocimiento hacia perfiles vinculados al control de organismos nocivos.

Con el cierre de su tercera fase, Ecopest Tech Solutions III deja como resultado una combinación de sistemas inteligentes de detección, pruebas con compuestos biopesticidas, herramientas de vigilancia remota y soluciones digitales de apoyo a la selección de productos. Su desarrollo sitúa la colaboración entre biotecnología, industria y tecnología como una vía para avanzar hacia un control de plagas urbanas más sostenible, seguro y eficaz.