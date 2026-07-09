Galicia reduce un 23% sus concursos empresariales en el primer semestre de 2026

Galicia registró 126 procedimientos concursales y 927 disoluciones empresariales en el primer semestre de 2026, según los datos de Informa D&B, filial de Cesce. La cifra supone un descenso del 23% en los procesos concursales respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las disoluciones crecieron un 11%.

El comportamiento gallego mejora el dato medio estatal en concursos, que bajaron un 5%, aunque se sitúa en línea con el aumento general de disoluciones, que en España avanzaron un 12%.

En la comunidad, los concursos propiamente dichos descendieron un 25%, hasta 111. Además, se registraron 8 planes de reestructuración, frente a los 12 del año anterior, y 7 procedimientos especiales para microempresas, cuatro más que en el primer semestre de 2025.

Comercio y construcción, los sectores más afectados

Por sectores, Comercio, con 34 concursos, y Construcción y actividades inmobiliarias, con 18, concentran el mayor número de procesos en Galicia. Les siguen Industria y Otros servicios, ambos con 12.

Las disoluciones también están encabezadas por Comercio y Construcción y actividades inmobiliarias, con 218 y 205 casos, respectivamente. A continuación se sitúan los Servicios empresariales, con 120.

Por provincias, Pontevedra lidera los concursos, con 48, por delante de A Coruña, con 39; Lugo, con 18; y Ourense, con 6. En cambio, A Coruña encabeza las disoluciones, con 411, seguida de Pontevedra, con 342; Lugo, con 112; y Ourense, con 62.

En el conjunto de España se registraron 3.382 procedimientos concursales y 17.436 disoluciones entre enero y junio. Del total de procedimientos concursales, el 74% correspondió a concursos, el 23% a procedimientos especiales para microempresas y el 3% a planes de reestructuración.