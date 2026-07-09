La gallega Abanca lidera la primera prueba de depósitos tokenizados en España para el futuro del dinero digital

La entidad financiera con sede en Galicia Abanca ha completado, junto a Cecabank, Ibercaja, Kutxabank y Unicaja, la primera prueba de concepto multibanco en España de depósitos tokenizados, un avance que apunta al futuro del dinero digital y a la transformación de los procesos de pago y liquidación en el sector financiero.

La iniciativa se desarrolló en un entorno cerrado y controlado mediante transferencias interbancarias de depósitos tokenizados entre las entidades participantes. Para ello, Cecabank creó una estructura de cuentas destinada a garantizar la liquidación instantánea de los movimientos en sincronía con la operativa generada en una red DLT, tecnología de registro distribuido sobre la que se apoyan soluciones basadas en blockchain.

Los resultados de la prueba validaron la viabilidad técnica y operativa del modelo. Según las entidades participantes, el proyecto supone un paso relevante para el desarrollo del ecosistema del dinero digital en España, al evidenciar las mejoras que este instrumento puede ofrecer frente a los procesos tradicionales de liquidación.

Pagos más rápidos y nuevas infraestructuras financieras

Abanca enmarca esta iniciativa en su apuesta por la innovación financiera y por la anticipación a los cambios que puede traer la adopción de tecnologías basadas en blockchain. La entidad comparte con el resto de bancos participantes la idea de que estas nuevas infraestructuras permitirán construir, a medio plazo, un ecosistema financiero más ágil, rápido, seguro y transparente.

El proyecto también generó una base de conocimiento compartida entre las entidades participantes para seguir avanzando en el desarrollo de nuevos servicios de valor añadido para los clientes.

La prueba da continuidad a otras iniciativas de innovación impulsadas en coordinación con el Banco de España, entre ellas la prueba de concepto para la emisión de un bono tokenizado, desarrollada en 2024. Con ello, las entidades refuerzan una línea de colaboración orientada a explorar nuevas infraestructuras financieras basadas en tecnología DLT.

En paralelo, proyectos como Pontes y Appia, impulsados por el Eurosistema, están contribuyendo a definir la futura arquitectura del sistema financiero digital europeo. En ese escenario, el dinero tokenizado está llamado a desempeñar un papel relevante como mecanismo de pago y liquidación en los mercados digitales.

La primera iniciativa de depósitos tokenizados en España fue orquestada y gestionada por Cecabank, con el apoyo estratégico de Boston Consulting Group, BCG, y el respaldo tecnológico de la plataforma Asseto, de ioBuilders. El proyecto contó además con la participación de Colonya Caixa Pollença y Caixa Ontinyent como entidades observadoras.

Los depósitos tokenizados representan una evolución del depósito bancario tradicional. Mantienen su naturaleza jurídica, regulatoria y contable, pero incorporan capacidades propias del dinero programable, como liquidación instantánea, disponibilidad permanente y automatización de operaciones mediante contratos inteligentes.

A diferencia de otras formas de dinero digital, el depósito tokenizado permanece en el balance del banco emisor bajo el mismo marco prudencial que el depósito tradicional. También mantiene la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, la función de intermediación crediticia y la relación contractual directa entre la entidad y sus clientes.