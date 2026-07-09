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Santander impulsa al agro gallego con 330 millones de euros en el primer semestre de 2026

La financiación del banco se dirige a proyectos de transformación, automatización y digitalización para impulsar la competitividad del sector agroalimentario gallego

Vacas en una explotación ganadera gallega

Vacas en una explotación ganadera gallega / Carlos Castro/Europa Press

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El Correo Gallego

Santiago

Santander financió al sector agroalimentario gallego con 330 millones de euros durante el primer semestre de 2026, un 115% más que en el mismo periodo del año anterior. Con este volumen, la entidad refuerza su apoyo a una industria que afronta un proceso de transformación para ganar competitividad en un entorno marcado por la innovación, los nuevos hábitos de consumo y los desafíos medioambientales.

El banco enmarca este crecimiento en el aumento de las inversiones de las empresas agroalimentarias para responder a un consumidor cada vez más exigente, que demanda productos de mayor calidad, más saludables, sostenibles, con mayor trazabilidad y adaptados a nuevos estilos de vida.

Esa evolución está impulsando proyectos de modernización de instalaciones, automatización de procesos, digitalización de la cadena de valor, incorporación de inteligencia artificial y tecnologías de agricultura de precisión, así como el desarrollo de nuevos productos con mayor valor añadido.

Más inversión y más liquidez

El sector también continúa reforzando su capacidad exportadora y su presencia en mercados internacionales. Esta tendencia genera nuevas necesidades de financiación para acometer inversiones productivas, ampliar capacidad industrial, optimizar la logística y mejorar la eficiencia energética de explotaciones e industrias transformadoras.

Entre los productos más demandados por los clientes de Santander figuran la financiación para la adquisición y transformación de explotaciones agrícolas en cultivos de alto valor, como olivar, almendro, pistacho, kiwi o aguacate; los créditos de campaña; la financiación de circulante; los préstamos para inversiones productivas; y las soluciones para comercio exterior.

Santander señala que su compromiso con el sector agroalimentario va más allá de la financiación. La entidad acompaña a agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas e industrias agroalimentarias con soluciones especializadas para impulsar su crecimiento, mejorar su competitividad y acelerar la transición hacia modelos de negocio más digitales, eficientes y sostenibles.

Este apoyo se complementa con una red de oficinas especializadas en Negocio Agroalimentario, cuyos equipos ofrecen asesoramiento sobre financiación, inversión, internacionalización y transformación empresarial, con soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente.

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Con esta apuesta, Santander busca contribuir al fortalecimiento de un sector agroalimentario más innovador, competitivo y preparado para afrontar los retos derivados de la evolución de los mercados, el cambio climático y las nuevas preferencias de los consumidores.

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