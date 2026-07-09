Santander impulsa al agro gallego con 330 millones de euros en el primer semestre de 2026

Santander financió al sector agroalimentario gallego con 330 millones de euros durante el primer semestre de 2026, un 115% más que en el mismo periodo del año anterior. Con este volumen, la entidad refuerza su apoyo a una industria que afronta un proceso de transformación para ganar competitividad en un entorno marcado por la innovación, los nuevos hábitos de consumo y los desafíos medioambientales.

El banco enmarca este crecimiento en el aumento de las inversiones de las empresas agroalimentarias para responder a un consumidor cada vez más exigente, que demanda productos de mayor calidad, más saludables, sostenibles, con mayor trazabilidad y adaptados a nuevos estilos de vida.

Esa evolución está impulsando proyectos de modernización de instalaciones, automatización de procesos, digitalización de la cadena de valor, incorporación de inteligencia artificial y tecnologías de agricultura de precisión, así como el desarrollo de nuevos productos con mayor valor añadido.

Más inversión y más liquidez

El sector también continúa reforzando su capacidad exportadora y su presencia en mercados internacionales. Esta tendencia genera nuevas necesidades de financiación para acometer inversiones productivas, ampliar capacidad industrial, optimizar la logística y mejorar la eficiencia energética de explotaciones e industrias transformadoras.

Entre los productos más demandados por los clientes de Santander figuran la financiación para la adquisición y transformación de explotaciones agrícolas en cultivos de alto valor, como olivar, almendro, pistacho, kiwi o aguacate; los créditos de campaña; la financiación de circulante; los préstamos para inversiones productivas; y las soluciones para comercio exterior.

Santander señala que su compromiso con el sector agroalimentario va más allá de la financiación. La entidad acompaña a agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas e industrias agroalimentarias con soluciones especializadas para impulsar su crecimiento, mejorar su competitividad y acelerar la transición hacia modelos de negocio más digitales, eficientes y sostenibles.

Este apoyo se complementa con una red de oficinas especializadas en Negocio Agroalimentario, cuyos equipos ofrecen asesoramiento sobre financiación, inversión, internacionalización y transformación empresarial, con soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Con esta apuesta, Santander busca contribuir al fortalecimiento de un sector agroalimentario más innovador, competitivo y preparado para afrontar los retos derivados de la evolución de los mercados, el cambio climático y las nuevas preferencias de los consumidores.