La carrocera gallega Castrosua suministra 16 autobuses híbridos a Pamplona para modernizar su red

Desde Santiago de Compostela hasta las calles de Pamplona. La empresa gallega Grupo Castrosua, con sede en la capital gallega, ha carrozado los 16 nuevos autobuses híbridos que acaba de incorporar el Transporte Urbano Comarcal de Pamplona. La operación, valorada en más de siete millones de euros, refuerza la presencia de la compañía compostelana en la renovación de flotas urbanas fuera de Galicia.

Los nuevos vehículos cuentan con tecnología híbrida gas-eléctrica y están propulsados por gas natural comprimido con Garantía de Origen Renovable. Todos ellos han sido construidos sobre chasis de Scania y ya circulan por Pamplona y su comarca.

La flota está compuesta por seis autobuses articulados y diez rígidos, una combinación que permitirá adaptar el servicio a líneas con distintos niveles de demanda y capacidad.

Los vehículos utilizan la instalación de suministro de gas natural situada en las cocheras del Transporte Urbano Comarcal, lo que facilita su integración en la operativa diaria de la red.

Hasta 147 pasajeros en los vehículos articulados

Los seis autobuses articulados, tal y como describe la publicación especializada 'Autobuses&Autocares.com' tienen 18 metros de longitud y capacidad para 147 pasajeros, de los que 39 pueden viajar sentados. Su tamaño permite destinarlos a los recorridos con mayor afluencia y a las franjas horarias de más demanda.

Cada una de estas unidades ha supuesto un coste de 524.900 euros, sin IVA.

Los otros diez vehículos son autobuses rígidos de 12 metros de longitud, con capacidad para 92 pasajeros y 24 plazas sentadas. El precio de cada unidad ha sido de 394.400 euros, sin IVA.

En conjunto, la adquisición ha alcanzado los 7.093.400 euros antes de impuestos.

La operación supone un nuevo encargo para Castrosua por parte de TCC, empresa responsable de la explotación del Transporte Urbano Comarcal, y de Grupo Moventis. El fabricante compostelano ha agradecido a ambas compañías que hayan vuelto a confiar en sus carrocerías para ampliar y modernizar la flota.

La incorporación de estos autobuses refuerza la apuesta del transporte público de Pamplona por sistemas de propulsión alternativos al diésel convencional. El uso de tecnología híbrida y de gas con origen renovable busca reducir el impacto ambiental de los desplazamientos urbanos y mejorar la eficiencia energética de la red.

Para Castrosua, la entrega consolida su participación en proyectos de movilidad urbana fuera de Galicia y refuerza el papel de Santiago como sede de una industria especializada capaz de competir en contratos de transporte público de gran escala.

Los nuevos vehículos amplían además la capacidad del servicio, especialmente en las líneas con mayor número de viajeros, y permiten combinar unidades de gran capacidad con autobuses más versátiles para recorridos urbanos convencionales.